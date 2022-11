Adios, Hebe!

Apoie o 247

Por Hildegard Angel, para o 247

Faleceu hoje, aos 93 anos, Hebe de Bonafini, a cofundadora e presidenta da Associação das Mães da Praça de Maio, no Hospital Italiano da cidade de La Plata, na Argentina.

A histórica militante dos Direitos Humanos estava internada desde quinta-feira, depois de participar de um encontro com os estudantes secundaristas. Sua luta era contínua e frutífera.

Graças a esse grupo de mulheres obstinadas, crimes cometidos pela ditadura da Argentina foram revelados, provados, julgados, e os culpados condenados. Graças ao empenho delas, crianças sequestradas pelos militares foram encontradas, recuperadas e devolvidas aos pais e avós.

Como o segredo da liberdade e da democracia é a eterna vigilância, a missão de Hebe e de suas companheiras não terminou.

Minha mãe, Zuzu Angel, iniciou sua luta desde 1971, ou antes, e conseguiu descobrir que meu irmão, Stuart, havia sido preso, torturado, morto. Ela denunciou isso no Brasil e no mundo, apesar de todos os riscos envolvidos, bem como denunciou as demais mortes, dos "filhos das outras", como ela dizia, o que a levou a também ser assassinada, era chamada de "mãe da Praça de Maio brasileira".

Assim a proclamou Hebe, em seu discurso, quando veio ao Rio de Janeiro homenagear a memória de mamãe, em cerimônia promovida na Alerj pela deputada Alice Maria Tamborindeguy.

Momento inesquecível, um marco na História daquela casa, trazendo ao Rio de Janeiro para lembrar Zuzu o grupo daquelas mulheres destemidas, com seus lenços brancos bordados amarrados sob o queixo, emocionante.

A História é escrita por momentos como aquele, na Alerj, de comprometimento e bravura, para sempre gravado nas biografias de Hebe, de suas companheiras, da nobre deputada brizolista Alice Tamborindeguy e na de Zuzu Angel. Jamais esquecerei e jamais deixarei de agradecer.

Repousa em paz, Hebe!

Muito obrigada por tudo que fez pelos seus e pelos nossos.

