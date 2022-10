Afinal, o que significa o bordão "Deus, Pátria, Família e Liberdade"?

Apoie o 247

O atual ocupante da cadeira presidencial que nunca se senta nela tem por hábito finalizar seus discursos com a frase título deste texto.

Mas, para ele, qual seria o significado dessas palavras?

Vamos tentar compreender.

1 – DEUS

Pessoas que verdadeiramente adoram a Deus e Cristo jamais pregariam o armamento da população porque isso contraria o ensinamento cristão de oferecer a outra face.

Jamais fariam troça com a dor alheia, imitando pessoas sendo sufocadas e mortas por falta de oxigênio, como aconteceu em Manaus.

Jamais diriam que uma mulher não merece ser estuprada porque é feia.

Nunca, em momento algum, prestariam homenagem a um torturador, até porque Cristo foi barbaramente torturado antes de morrer na cruz.

Impensável também afirmar que comeriam carne humana sem problema algum.

Não dá pra imaginar um cristão mentir descaradamente o tempo todo como o maior mandatário do país faz.

Para ele, Deus também está presente em seitas secretas como a maçonaria com seus símbolos pagãos?

Torna-se normal um presidente dar uma entrevista em que afirma que comeria carne humana? É isso que Cristo pregava?

Não, o homem da casa de vidro usa Deus só para lucrar politicamente.

2 – PÁTRIA

Primeiramente, amor à Pátria significa amor ao povo e à cultura de um país. Inconcebível, pois, um patriota chamar o povo nordestino de analfabeto., mesmo que fosse de fato.

Um verdadeiro patriota jamais bateria continência à bandeira norte-americana como ele já fez em duas oportunidades.

Um patriota de verdade, assim que fosse declarada uma pandemia, não trocaria um ministro médico da saúde por um general que nada sabe de medicina e trataria de adquirir em tempo recorde as vacinas já disponíveis, jamais permitindo que subordinados seus tentassem cobrar propina das empresas produtoras.

Além disso, procuraria adquirir as vacinas em tempo recorde para reduzir ao máximo o número de vítimas em vez de sabotar a compra e debochar da dor das pessoas cujos parentes estavam entubados ou já mortos.

O verdadeiro patriota não contribuiria para o desmatamento da Amazônia e o assassinato de indígenas, pois esses são o povo originário do país.

Um presidente que ama seu país, ao ouvir em reunião um ministro do meio-ambiente propor aproveitar o momento em que as atenções estão voltadas para a pandemia para passar a boiada, ou seja, desregulamentar tudo o que for possível para destruir a Amazônia, teria que demiti-lo na hora.

Também não admitiria a venda ilegal de madeira para os Estados Unidos, empreendida pelo mesmo ministro do meio-ambiente.

Não há, por parte do capitão das milícias, amor algum à Pátria. Se puder, ele e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, entregam tudo ao estrangeiro, desde que recebam o seu.

3 – FAMÍLIA

Como explicar a um evangélico que alguém que defende a família tradicional brasileira tenha se casado por três vezes?

Como explicar que engravidou a terceira esposa enquanto ainda estava casado com a segunda?

Seria aceitável alguém que se diz contra o aborto tentar convencer a esposa de que seria melhor interromper a gravidez, naquele momento, indesejada?

Foi mesmo de bom tom, durante as comemorações do 7 de setembro, discursar dizendo que é imbrochável (ou imbroxável, como queiram), na frente de crianças?

Defender a família significa defender todas as famílias do Brasil, ou somente a sua, enredada por denúncias de corrupção por rachadinhas e emprego de funcionários fantasmas?

É admissível um defensor da família tradicional admitir que já fez sexo com animais? Isso é perdoável?

Além do capitão, a senadora eleita pelo DF, Damares Alves, pregou em sua igreja, afirmando que crianças de até 4 anos da Ilha de Marajó têm seus dentes arrancados para não morder quando fazem sexo oral e ingerem alimentação pastosa para facilitar o sexo anal. Ela disse que constatou esses casos enquanto era ministra. Falou isso durante um culto cheio de crianças e adolescentes. Se for verdade e nenhuma providência tomou, cometeu crime de prevaricação. É essa senhora do núcleo duro do bolsonarismo, fascinada por todo tipo de perversão sexual, que prega sobre a família tradicional?

Não, o homem que ficou 28 anos na Câmara Federal sem trabalhar, não é um homem defensor da família, exceto a sua.

4 – LIBERDADE

Será que existe coerência entre ameaçar dar um golpe que extingue as liberdades democráticas enquanto defende a liberdade?

É possível combinar liberdade com sigilos de 100 anos sobre possíveis denúncias de corrupção?

É razoável a quem defende a liberdade, mandar uma jornalista calar a boca porque ela fez uma pergunta para a qual não tem resposta?

A liberdade, afinal, vale para todos, ou somente para aqueles que apoiam o presidente?

Esses devem mesmo ter liberdade para ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal de morte?

A imprensa deve ter liberdade para noticiar casos de corrupção de qualquer político, mas não para denunciar a compra de 107 imóveis, 51 dos quais com dinheiro vivo, por parte dele e de seus filhos?

Não, um verdadeiro defensor da liberdade a imagina de maneira ampla para todos e não só para seus apaniguados.

Por tudo isso, e muito mais (o texto ficaria muito longo), se deduz obviamente, que tudo aquilo que ele fala é somente para ganhar votos de gente ingênua que se deixa enganar por frases pomposas que nada mais são do que reprodução dos lemas fascistas, nazistas e integralistas, responsáveis por gigantescos crimes contra a humanidade que tentamos esquecer.

Afinal, o que significa para um mentiroso contumaz a frase “conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”?

