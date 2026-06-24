TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      Gustavo Tapioca avatar

      Gustavo Tapioca

      Jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia e MA pela Universidade de Wisconsin-Madison. Ex-diretor de redação do Jornal da Bahia, foi assessor de Comunicação Social da Telebrás, consultor em Comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do (IICA/OEA). Autor de "Meninos do Rio Vermelho", publicado pela Fundação Casa de Jorge Amado.

      136 artigos

        HOME > blog

        Afinal, quem escolherá o próximo presidente do Brasil?

        Donald Trump resolveu dizer o que antes aparecia apenas como hipótese

        O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa no Rockland Community College em Suffern, Nova York, EUA, em 22 de maio de 2026 (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)
        Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

        Ao compartilhar um artigo que trata o Brasil como a principal batalha política ainda em aberto na América Latina, o presidente dos Estados Unidos antecipa dúvidas sobre o sistema eleitoral e transforma a disputa de 2026 em tema explícito de sua estratégia continental.

        O artigo compartilhado por Trump em sua rede social apresenta a eleição presidencial brasileira de 2026 como o próximo grande teste da influência da ultradireita continental na América Latina.

        Não se trata de um detalhe.

        Não se trata de uma simples opinião publicada em um site estrangeiro.

        Trata-se de um texto escolhido, aprovado e republicado pelo homem que ocupa a Casa Branca e governa a maior potência militar do mundo.

        E o que o artigo diz merece atenção.

        O Brasil será o nono triunfo?

        Segundo a análise compartilhada por Trump, o Brasil é hoje a principal batalha política ainda em aberto na América Latina.

        O texto afirma que Trump e seus aliados acumularam oito triunfos políticos em sete anos na região e sugere que uma vitória da direita no Brasil alteraria profundamente o mapa político continental.

        Em outras palavras, o Brasil aparece não como mais um país latino-americano, mas como a peça decisiva para completar a virada política continental celebrada por Trump e seus aliados.

        Até aí já seria uma declaração politicamente relevante.

        O trecho mais grave vem depois

        O artigo afirma existir um intenso debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro e questiona se a disputa de 2026 será considerada livre e justa por todos os envolvidos.

        A eleição ainda não começou.

        A campanha oficial ainda não começou.

        Não existe qualquer denúncia concreta de fraude sobre as urnas eletrônicas em eleições anteriores.

        Mesmo assim, a suspeita já foi colocada sobre a mesa pelo presidente dos Estados Unidos.

        E é justamente aí que o episódio deixa de ser apenas mais uma manifestação de preferência ideológica.

        A pergunta inevitável passa a ser outra

        Por que levantar dúvidas sobre a legitimidade da eleição antes mesmo de ela acontecer?

        A pergunta torna-se ainda mais relevante diante da experiência recente.

        Foi exatamente esse tipo de narrativa que antecedeu a contestação da eleição norte-americana de 2020 por Donald Trump e a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do então presidente, insuflados por sua retórica, contestaram sua derrota e interromperam a sessão do Congresso que certificaria a vitória de Joe Biden.

        Foi exatamente esse tipo de narrativa que alimentou os ataques sistemáticos do bolsonarismo às urnas eletrônicas.

        E foi exatamente esse ambiente de desconfiança fabricada que desembocou nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

        Há um detalhe adicional que não pode ser ignorado

        A tentativa bolsonarista de ruptura institucional encontrou, em 2022 e 2023, uma Casa Branca governada por Joe Biden.

        Washington reconheceu rapidamente a vitória de Lula e atuou em defesa da preservação da ordem constitucional brasileira.

        Em 2026, o cenário internacional será outro.

        Quem ocupa a Casa Branca é Donald Trump.

        O mesmo líder que se recusou a reconhecer sua derrota eleitoral em 2020.

        O mesmo líder cuja retórica ajudou a produzir a invasão do Capitólio.

        O mesmo líder que agora compartilha um artigo que coloca sob suspeita a eleição brasileira antes mesmo de ela acontecer.

        O texto compartilhado por Trump ajuda a compreender algo maior

        Não se trata apenas de Lula.

        Não se trata apenas de Flávio Bolsonaro.

        O artigo de John Gizzi, publicado em 22 de junho e compartilhado por Trump em sua conta oficial na Truth Social, descreve o Brasil como a potência política da região e sugere que a eleição de 2026 poderá ser a disputa mais importante do hemisfério ocidental.

        Trump concorda com Gizzi quando ele descreve o Brasil como o “próximo grande teste” para a influência política da direita continental na América Latina.

        O artigo afirma que a eleição brasileira será crucial para consolidar a expansão da ultradireita liderada por Trump no continente.

        Ele celebra uma sequência de vitórias eleitorais da nova direita latino-americana, citando lideranças como Javier Milei, na Argentina, Daniel Noboa, no Equador, e Nayib Bukele, em El Salvador, além de outros governos e movimentos alinhados ao campo conservador continental.

        Chegou a vez do Brasil

        Não por acaso.

        O Brasil é a maior economia da América Latina.

        É membro dos BRICS.

        É o principal parceiro comercial da China na região.

        E ocupa posição central em qualquer projeto de reorganização geopolítica do continente.

        Talvez por isso o Brasil apareça, no texto compartilhado por Trump, como um dos principais desafios ainda pendentes para a consolidação desse novo mapa político regional.

        A questão, portanto, já não é apenas quem vencerá a eleição em outubro de 2026.

        A questão é outra.

        O que acontecerá se as urnas reelegerem Lula?

        O resultado será reconhecido como expressão legítima da vontade popular?

        Ou a suspeição lançada antecipadamente servirá para alimentar uma nova contestação eleitoral?

        Donald Trump não compartilhou apenas um artigo.

        Compartilhou um roteiro político.

        E nele o Brasil aparece como a próxima batalha. 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Acompanhe as
        últimas notícias