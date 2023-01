Agora todo bolsonarista é terrorista

Apoie o 247

Não é hora de passar mais pano. Bolsonaristas sempre foram antidemocráticos e anti-humanos; sem empatia, sensibilidade ou preocupação com as questões comunitárias. Levados na chacota, com seu comportamento esotérico e histriônico, as pessoas não imaginavam que se tal agrupamento se reunia em frente aos QGs do Exército para maturar planos de ataques aos poderes consolidados neste domingo (9).

Como se sabe, os bolsonaristas foram alimentados pelo delírio. Eles não aceitaram o resultado das urnas e, como sempre, queriam resolver na base da força, do grito, da arma. Não contentes, invadiram as sedes dos três poderes e promoveram cenas difíceis de classificar em palavras.

No entanto, não é mais tolerável cuidado com o léxico para classificar estes escrotos que ameaçavam tocar o terror desde que um deles foi preso ao tentar explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília. A mídia demorou para chamar os atos destes terroristas de terrorismo. Demorou para chamar bolsonarista de golpista. Parece que, a partir de agora, calibra devidamente o vocabulário.

Os terroristas bolsonaristas emularam a experiência americana de invasão ao Capitólio e deram inúmeros sinais anteriores de que chegariam a tal ponto. Foram encarados como “manifestantes”, “loucos”, “delirantes”, jamais como perigosos, criminosos e terroristas. Agora, todos precisam ser presos, inclusive integrantes que contaminam instituições e facilitaram o vilipêndio à estrutura do Estado brasileiro.

O bolsonarismo se notabiliza mais que um movimento antidemocrático. São integrantes de facção terrorista, espelhado nas influências milicianas que ascenderam o seu líder ao poder e que hoje, foragido, assiste de longe seus seguidores tocarem o terror.

Esse pessoal acreditava que aconteceria o quê com todos estes atos? Que Bolsonaro voltaria ao poder? Que Lula seria deposto? Ao atingirem em cheio os três poderes, o bolsonarismo gerou problema maior que “reconduzir” seu chefe ao poder sob lógica antidemocrática. Vai sentir o peso da fúria do Estado brasileiro em toda a sua plenitude (pelo menos, é o que se espera).

Por esta razão, o momento exige cuidado, porque você pode estar convivendo com um terrorista neste instante. A partir de agora, todo bolsonarista, sem exceção, é um terrorista. Fique atento a estes marginais.

