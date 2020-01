Ai, Jesus, já estão demonizando o samba enredo da Mangueira, mas “a verdade vos fará livre”

Ai, Jesus. Não demorou e já tem gente vendo demônio no samba enredo da Mangueira “A verdade vos fará livre”, de Manu da Cuíca e Luiz Carlos Máximo. “Blasfêmia berram os fundamentalistas. Tudo isso porque o samba enredo da Mangueira mostra um Jesus Cristo humano, feito a gente. Ué, e não é para ser assim?

Meu Deus, que momento é este em que estamos vivendo?

Os preconceituosos não poderiam ver uma letra como esta sem querer oprimir, proibir, vetar, demonizar:

Eu sou da Estação Primeira de Nazaré

Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher

Moleque pelintra do buraco quente

Meu nome é Jesus da genteNasci de peito aberto, de punho cerrado

Meu pai carpinteiro desempregado

Minha mãe é Maria das Dores Brasil

Enxugo o suor de quem desce e sobe ladeira

Me encontro no amor que não encontra fronteira

Procura por mim nas fileiras contra a opressãoE no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão

No entanto, como diz a letra, “Mangueira / Vão te inventar mil pecados / Mas eu estou do seu lado / E do lado do samba também.

Aqui, o vídeo de uma professora que comenta o samba enredo estrofe por estrofe, deixando bem claro que a música nada tem contra Jesus, só a favor. Aliás, o blog não descobriu o nome da professora. quem souber e quiser nos ajudar, envie o nome dela para o [email protected]

Deus lhe pague!