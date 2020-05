Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado Bolsonaro

O colunista Gustavo Conde destaca a estrutura gramatical da frase falsamente polêmica do ex-presidente Lula para expor a hipocrisia embutida do debate público precarizado do país. Ele sugere: “ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado Revista Veja para que as pessoas percebam que apenas a interpretação de texto é capaz de dar a solução” edit