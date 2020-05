Aldir - mais uma vítima da pandemia

O compositor Aldir Blanc tinha 73 anos de idade e morreu nesta segunda-feira, dia 4, por volta das 4h da madrugada. Aldir foi o autor de músicas que fizeram muito sucesso como Mestre Sala dos Mares, O Rancho da Goiabada e Kid Cavaquinho, é mais uma vítima do CORONA VIRUS.

Vascaíno e Salgueirense, Aldir foi internado no CER do Leblon no dia 10 de abril, com infecção urinária e pneumonia. No dia 20 foi transferido para a UTI do Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel onde veio a fsalecer.

Carioca do Estácio, Aldir nasceu no dia 2 de setembro e desde os 16 anos de idade já letras e poesia que mais tarde muitas delas seriam sucesso com a dupla Aldir e João Bosco. São da dupla também as músicas LINHA DE PASSE, CABARÉ, BALA COM BALA, DOIS PRÁ LÁ E DOIS PRÁ CÁ e uma das que ficou famosa na voz de Elis Regina, O BEBADO E O EQUILIBRISTA, que foi adotada como o hino do movimento da anistia, na época em que o Brasil vivia uma ditadura.

Aldir Blanc formou-se em Medicina, com especialidade em psiquiatria, mas nem chegou a excercer a profissão de médico. Depois de João Bosco vieram outros parceiros e uma coleção de mais de 500 músicas escritas pelo talento de Aldir. Com Moacir Luz e Paulo Cesar Pinheiro, Aldir Blanc compôs outro hino em homenagem ao Rio de Janeiro, cidade que ele tanto amava, chamada SAUDADES DA GUANABARA.

Este vírus e mais a total irresponsabilidade do governo federal que desrespeita e faz força contrário ao isolamento social está mudando a cara deste país. Milhares de Aldir morrem a cada semana e muitos outros ainda irão ser vítimas desta calamidade sanitária mundial. Quantos mais terão que morrer para que as instituições verdadeiramente democráticas se imponham e possam frear a insanidade que anda solta no Planalto?

A Covid 19 continua seu rastro de terror e dor pelo país e, cada vez mais bate de frente com a gente e nos impõe a urgente necessidade de lutar contra o virus da morte – FICA EM CASA!!

