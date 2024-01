Aldo pode ser vice de Nunes

Apoie o 247

Eu estava pensando, ontem, que o Aldo Rebelo seria um bom nome para vice do prefeito Ricardo Nunes. Bom para Nunes. Uma resposta à saída repentina da Marta Suplicy e sua adesão a Boulos.

Um vice de direita não acrescenta nada à sua chapa, já que ele é de direita, e sim um vice mais à esquerda, capaz de dividir o eleitorado potencial de Boulos.

Mas achei a ideia tão absurda que não escrevi.

Agora leio que Rebelo vai assumir a vaga de Marta na prefeitura. Vai se licenciar do PDT, que fechou com Boulos.

Acho que ele, com seu histórico, não iria para uma secretaria municipal em fim de governo, sem perspectiva de futuro. E que Nunes o convidaria para ficar escondido no gabinete.

Não duvido mais que ele poderá ser o vice de Nunes.

