Alerta geral

"Vejo um outro ponto de ruptura no horizonte. A tentativa de Bolsonaro de aparelhar a Câmara dos deputados com Arthur Lira, do "PDS" de Alagoas, completará o controle do nazibolsonarismo sobre a República", diz o colunista Eduardo Guimarães, editor do Blog da Cidadania edit

Em 17 de junho de 2013, eu, Eduardo Guimarães, publiquei no Blog da Cidadania um artigo intitulado "Isso vai terminar em golpe".

O texto ponderava que as manifestações que se apoderavam do país teriam os seguintes efeitos:

1 - Originárias da esquerda antipetista, promoveriam forte queda na aprovação do governo Dilma devido a sugerirem insatisfação popular apesar de o Brasil, então, distribuir renda, reduzir a pobreza e ser o país que mais atraía investimentos estrangeiros.

2 - A queda da aprovação de Dilma excitaria o mau caráter do então vice-presidente Michel Temer e ele conspiraria para tirar o foco social do governo do país e substituir a presidente via impeachment.

3 - Os gigantescos gastos sociais da era petista seriam revertidos e os trabalhadores perderiam direitos e protagonismo.

Incrivelmente, o script se cumpriu à risca.

Agora, vejo um outro ponto de ruptura no horizonte. A tentativa de Bolsonaro de aparelhar a Câmara dos deputados com Arthur Lira, do "PDS" de Alagoas, completará o controle do nazibolsonarismo sobre a República.

Uma emenda da re-reeleição será aprovada em um segundo mandato que Bolsonaro obterá graças ao aparelhamento completo das instituições, se assumir também o controle da Câmara.

O aparelhamento se completaria com PGR, Abin, PF, 2 ministros no STF, Senado, Câmara e outros.

A mesma esquerda voluntarista que tirou a extrema-direita do armário em 2013 e deu "moral" ao antipetismo insano que se apoderou do país, agora está com uma ideia de jerico de lançar candidato à Presidência da Câmara, elegendo Lira.

A eleição de Arthur Lira à Presidência da Câmara será o golpe de misericórdia na democracia brasileira e fortalecerá Bolsonaro ao impensável.

Pense.

