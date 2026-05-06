Alívio no Oriente Médio derruba petróleo e faz mercado global entrar em rally

O principal destaque desta quarta-feira, 6 de maio, é a forte mudança de humor dos mercados globais diante da crescente percepção de uma possível trégua temporária no conflito do Oriente Médio. Não se trata ainda de um acordo amplo e definitivo, mas as negociações entre Estados Unidos e Irã avançaram, especialmente em torno do enriquecimento de urânio para fins pacíficos. O mercado passou a enxergar uma chance concreta de acomodação de curto prazo das tensões geopolíticas na região.

A reação foi imediata. O petróleo despencou cerca de 10%, movimento que sinaliza um alívio importante nas expectativas inflacionárias globais. O governo Trump intensificou esforços diplomáticos para normalizar a situação no Estreito de Ormuz, ponto estratégico para o transporte mundial de petróleo. O temor de interrupção permanente no fluxo energético vinha produzindo um choque inflacionário relevante, com impactos severos sobre combustíveis, energia e cadeias produtivas no mundo todo.

Com o recuo do petróleo, os mercados financeiros globais entraram em forte recuperação. As bolsas americanas avançam enquanto as bolsas europeias também registram altas expressivas. No Brasil, o movimento foi igualmente intenso: os juros futuros de longo prazo caíram quase 20 pontos-base, refletindo melhora significativa na percepção de risco e nas expectativas de inflação.

O câmbio também chamou atenção. O real voltou a se apreciar fortemente e o dólar chegou a tocar a mínima próxima de R$ 4,90, algo que não ocorria havia bastante tempo.

Ontem, o BC anunciou um leilão de swap reverso, operação equivalente à compra de dólares no mercado futuro. Fazia quase uma década que a autoridade monetária não utilizava esse instrumento. A última operação semelhante havia ocorrido em novembro de 2016. O volume anunciado foi de US$ 500 milhões.

Na prática, o Banco Central percebeu um excesso de fluxo comprador de reais e vendedor de dólares, optando por suavizar movimentos considerados excessivamente rápidos. Embora o BC siga afirmando que não trabalha com meta cambial, a instituição costuma atuar diante de movimentos muito abruptos de mercado.

A valorização recente do real também reflete uma característica particular da economia brasileira neste contexto global. O Brasil passou a ser visto pelos investidores como uma espécie de “ganha-ganha” em relação ao petróleo. Se o petróleo sobe, o país se beneficia por ser exportador líquido relevante da commodity, o que fortalece a moeda brasileira. Se o petróleo cai, como ocorre hoje, o dólar perde força globalmente e as moedas emergentes também se valorizam, favorecendo novamente o real.

Esse comportamento ajuda a explicar por que o real tem sido uma das moedas que mais se apreciaram no mundo em 2026. O índice DXY, que mede a força global do dólar, voltou a cair de forma importante, reforçando a tendência de desvalorização da moeda americana no cenário internacional. O dólar chegou a trabalhar abaixo de 98 pontos no índice, refletindo a melhora global de apetite por risco.

Ainda assim, a apreciação cambial traz efeitos ambíguos para a economia brasileira. Por um lado, ajuda no controle da inflação, reduzindo pressões sobre combustíveis, importados e bens industriais. Por outro, prejudica a competitividade e a rentabilidade do setor industrial brasileiro, especialmente dos segmentos mais complexos e exportadores da economia.

O mercado agora monitora se esse movimento de fortalecimento do real continuará nas próximas semanas. Caso o dólar siga perdendo força globalmente e o cenário geopolítico permaneça mais benigno, não está descartada a possibilidade de a moeda americana caminhar para níveis próximos de R$ 4,70 ou até abaixo disso. O mundo financeiro, como sempre, alternando entre pânico e euforia em intervalos de poucas horas.