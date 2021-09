Alô, tem alguém internado com formigamento aí?

Um dos depoentes queixou-se de formigamento no corpo e o outro de dores pélvicas. Em uma atitude inesperada, aceitando participar do deboche, Omar Aziz ligou para o diretor do hospital e, ao vivo, com áudio aberto, solicitou informações sobre o estado dos pacientes edit

A CPI da Covid tem alcançado índices de interesse popular sem precedentes na história do Congresso. O objeto da CPI engloba, além da temerária gestão do governo na pandemia, uma articulada teia de corrupção que tem como QG o Ministério da Saúde.

Servidores, políticos e lobistas desenvolveram um esquema estratosférico de faturamento em detrimento das milhares de mortes diárias pela Covid. A vacina que faltava no braço do brasileiro, passou a ser os ‘ovos de ouro’ da quadrilha.

O governo ignorou contratos com laboratórios confiáveis, deu ‘chá de cadeira’ em representantes sérios, para negociar de imediato com atravessadores de empresas com históricos suspeitos, afiançadas por falsos bancos, tendo como único propósito subtrair e partilhar dinheiro dos cofres públicos.

Malas de dinheiro circulam pelos corredores de Brasília, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, é um pavio que foi aceso pelos irmãos Miranda e que vai explodir no colo de Bolsonaro.

Para aumentar a pólvora, Jair Renan, filho de Bolsonaro, foi pego fazendo o que o pai ensinou para os irmãos mais velhos: Como ganhar dinheiro sem trabalhar!

Por isso, não à toa, a população vem despertando e percebendo que o Brasil caiu em uma armadilha quando elegeu Bolsonaro. Recentes pesquisas confirmam seu alto índice de rejeição, ao mesmo tempo que indicam que o ex-presidente Lula venceria em primeiro turno se as eleições fossem hoje.

Voltando à CPI das amnésias, migués, insultos e barrigadas, nada foi mais surreal e parecido com um reality, do que a reação do senador Omar Aziz diante das justificativas de dois depoentes que apresentaram atestados médicos do hospital Sírio e Libanês para não comparecerem ao senado.

Um dos depoentes queixou-se de formigamento no corpo e o outro de dores pélvicas. Em uma atitude inesperada, aceitando participar do deboche, Omar Aziz ligou para o diretor do hospital e, ao vivo, com áudio aberto, solicitou informações sobre o estado dos pacientes.

Como resultado da ligação, um dos médicos revogou o atestado sob alegação de que notara uma certa simulação do paciente, que agora vai ter que depor na CPI e passar vergonha.

A Procuradoria Geral da República terá de agir diante do relatório final da CPI, porque este será robusto de crimes envolvendo o executivo, seja por prevaricação ou pelas digitais do próprio presidente.

"Vai vendo, Brasil"!

