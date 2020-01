Alvim-Goebells foi derrubado mas projeto macabro permanece

Por Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia

A queda espetacular de Roberto Alvim não deve produzir ilusões. Se a permanência do Goebells tropical no ministério tornou-se insustentável, o projeto que pretende modelar a cultura brasileira por princípios inaceitáveis, típicos do nazismo, não foi revogado e deve ser combatido com o mesmo ardor.

Isso quer dizer que, após celebrar a queda de um fanfarrão perigoso, será necessário compreender e a denuncia frontal o Premio Nacional das Artes, no qual o governo Bolsonaro pretende gastar R$ 20 milhões para amaciar a rejeição corajosa, admirável, de um dos principais polos de resistência a seu governo, aquele universo onde se encontram os mais influentes artistas e intelectuais brasileiros.

Vamos entender que a encenação em vídeo não foi uma fantasia pessoal ou distração moral. Expressa um projeto que tem a mesma inspiração deixada por Goebells, conhecido por manter uma relação com a intelectualidade alemã por uma frase cristalina -- chegou a dizer que sentia impulso de sacar um revólver quando ouvia falar em Cultura. (Mais fanático dos integrantes da corte de Hitler, quando a derrota militar do nazismo tornou-se inevitável, Goebells não só cometeu suicídio, mas fez questão de assassinar os filhos, ainda crianças, impedindo criminosamente que cada um tivesse direito de desfrutar a própria vida).

O projeto Alvim/Goebelles não fala de cultura nem de arte, mas Propaganda. Não quer estimular obras capazes de refletir o país, de forma ampla e plural, produzidas com a indispensável independência em relação ao poder do Estado. Pelo contrário. O espírito republicano é do feitio Waintraub e Damares.

Com um cheque de 20 milhões de reais, o mesmo governo que tem feito o possível para sabotar todos os meios de auto-financiamento de nossa cultura, que conheceu um revigoramento vigoroso na última década, pretende colocar uma parcela dos artistas brasileiros a serviço do bolsonarismo. Terá a palavra final sobre forma e conteúdo.

Caso o macabro projeto Alvim/Goebells seja levado adiante, podemos imaginar uma deprimente cena final. No dia combinado, de preferência num estádio de futebol, o Secretário iria anunciar os vencedores para uma platéria extasiada, gritando Anauê, Heil-Hitler e assim por diante.

Alguma dúvida?

