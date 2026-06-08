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      Washington Araújo

      Mestre em Cinema, psicanalista, jornalista e conferencista, é autor de 19 livros publicados em diversos países. Professor de Comunicação, Sociologia, Geopolítica e Ética, tem mais de duas décadas de experiência na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal. Especialista em IA, redes sociais e cultura global, atua na reflexão crítica sobre políticas públicas e direitos humanos. Produz o Podcast 1844 no Spotify e edita o site palavrafilmada.com.

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        Amazon corta 14 mil vagas e amplia aposta em IA

        Enquanto lucra bilhões, a Amazon dispensa 14 mil trabalhadores e aposta em máquinas que também erram, mas nunca precisarão procurar emprego

        Visitantes da conferência anual de computação em nuvem da Amazon caminham diante do logo da Amazon Web Service (AWS) em Las Vegas, Estados Unidos 30/11/2017 REUTERS/Salvador Rodriguez
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        A Amazon informou que pretende, em 16 de setembro de 2026, reduzir em 14 mil pessoas seu quadro corporativo global. O corte corresponderá a cerca de 4% de seus 350 mil funcionários administrativos e representará a maior redução de pessoal promovida pela companhia desde 2023. A decisão foi comunicada aos empregados por Beth Galetti, vice-presidente sênior de Pessoas, Experiência e Tecnologia da empresa. Os trabalhadores afetados terão 90 dias para buscar recolocação interna. Aqueles que não encontrarem uma nova posição ou optarem por deixar a companhia receberão indenizações, assistência para recolocação profissional e manutenção temporária de benefícios de saúde.

        O anúncio ocorre num momento em que a Amazon acelera investimentos bilionários em inteligência artificial. Nos últimos meses, a empresa comprometeu dezenas de bilhões de dólares na construção de centros de dados e infraestrutura tecnológica em estados como Carolina do Norte, Mississippi, Indiana e Ohio. Apenas o projeto da Carolina do Norte envolve investimentos estimados em US$ 10 bilhões.

        O movimento já havia sido antecipado pelo diretor-presidente da companhia, Andy Jassy. Em junho, ele afirmou que a disseminação da inteligência artificial generativa reduziria a necessidade de determinados cargos corporativos nos próximos anos. Segundo Jassy, a Amazon já desenvolve mais de mil aplicações e serviços baseados em IA, número que classificou como apenas uma pequena fração dos projetos planejados para o futuro.

        Os números ajudam a compreender a dimensão dessa transformação. A Amazon emprega cerca de 1,56 milhão de pessoas em todo o mundo. Sua divisão de computação em nuvem, a Amazon Web Services, registrou crescimento de 17,5% no trimestre mais recente. A empresa continua contratando trabalhadores temporários para períodos de maior demanda e mantém resultados financeiros sólidos. Ainda assim, escolhe reduzir parte de sua estrutura administrativa.

        O caso Amazon interessa porque revela uma mudança que vai muito além de uma única empresa. Durante décadas, o crescimento corporativo foi associado à contratação de mais pessoas. Agora, algumas das companhias mais valiosas do planeta começam a perseguir um objetivo diferente: crescer sem ampliar proporcionalmente sua força de trabalho. Pela primeira vez, investimentos em algoritmos, centros de dados e capacidade computacional disputam espaço diretamente com empregos de alta qualificação.

        Os defensores da inteligência artificial costumam lembrar que toda revolução tecnológica destruiu ocupações e criou outras. A observação é correta. O problema é a velocidade. Uma geração inteira pode ser deslocada antes que novas oportunidades sejam capazes de absorvê-la. Mercados se adaptam lentamente. Algoritmos evoluem em meses.

        Os 14 mil empregos que desaparecerão na Amazon não ameaçam a estabilidade econômica da companhia. O que eles anunciam é algo maior: a transferência gradual de valor do trabalho humano para a infraestrutura tecnológica. A questão que emerge desse processo não é tecnológica, mas política. Quem ficará com os ganhos extraordinários de produtividade produzidos pela inteligência artificial? Se a resposta beneficiar apenas acionistas, investidores e gigantes digitais, estaremos diante de uma das maiores concentrações de riqueza da história moderna. Se beneficiar a sociedade como um todo, poderá inaugurar um novo ciclo de prosperidade. O século XXI será definido por essa escolha.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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