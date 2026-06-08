Amazon corta 14 mil vagas e amplia aposta em IA

A Amazon informou que pretende, em 16 de setembro de 2026, reduzir em 14 mil pessoas seu quadro corporativo global. O corte corresponderá a cerca de 4% de seus 350 mil funcionários administrativos e representará a maior redução de pessoal promovida pela companhia desde 2023. A decisão foi comunicada aos empregados por Beth Galetti, vice-presidente sênior de Pessoas, Experiência e Tecnologia da empresa. Os trabalhadores afetados terão 90 dias para buscar recolocação interna. Aqueles que não encontrarem uma nova posição ou optarem por deixar a companhia receberão indenizações, assistência para recolocação profissional e manutenção temporária de benefícios de saúde.

O anúncio ocorre num momento em que a Amazon acelera investimentos bilionários em inteligência artificial. Nos últimos meses, a empresa comprometeu dezenas de bilhões de dólares na construção de centros de dados e infraestrutura tecnológica em estados como Carolina do Norte, Mississippi, Indiana e Ohio. Apenas o projeto da Carolina do Norte envolve investimentos estimados em US$ 10 bilhões.

O movimento já havia sido antecipado pelo diretor-presidente da companhia, Andy Jassy. Em junho, ele afirmou que a disseminação da inteligência artificial generativa reduziria a necessidade de determinados cargos corporativos nos próximos anos. Segundo Jassy, a Amazon já desenvolve mais de mil aplicações e serviços baseados em IA, número que classificou como apenas uma pequena fração dos projetos planejados para o futuro.

Os números ajudam a compreender a dimensão dessa transformação. A Amazon emprega cerca de 1,56 milhão de pessoas em todo o mundo. Sua divisão de computação em nuvem, a Amazon Web Services, registrou crescimento de 17,5% no trimestre mais recente. A empresa continua contratando trabalhadores temporários para períodos de maior demanda e mantém resultados financeiros sólidos. Ainda assim, escolhe reduzir parte de sua estrutura administrativa.

O caso Amazon interessa porque revela uma mudança que vai muito além de uma única empresa. Durante décadas, o crescimento corporativo foi associado à contratação de mais pessoas. Agora, algumas das companhias mais valiosas do planeta começam a perseguir um objetivo diferente: crescer sem ampliar proporcionalmente sua força de trabalho. Pela primeira vez, investimentos em algoritmos, centros de dados e capacidade computacional disputam espaço diretamente com empregos de alta qualificação.

Os defensores da inteligência artificial costumam lembrar que toda revolução tecnológica destruiu ocupações e criou outras. A observação é correta. O problema é a velocidade. Uma geração inteira pode ser deslocada antes que novas oportunidades sejam capazes de absorvê-la. Mercados se adaptam lentamente. Algoritmos evoluem em meses.

Os 14 mil empregos que desaparecerão na Amazon não ameaçam a estabilidade econômica da companhia. O que eles anunciam é algo maior: a transferência gradual de valor do trabalho humano para a infraestrutura tecnológica. A questão que emerge desse processo não é tecnológica, mas política. Quem ficará com os ganhos extraordinários de produtividade produzidos pela inteligência artificial? Se a resposta beneficiar apenas acionistas, investidores e gigantes digitais, estaremos diante de uma das maiores concentrações de riqueza da história moderna. Se beneficiar a sociedade como um todo, poderá inaugurar um novo ciclo de prosperidade. O século XXI será definido por essa escolha.