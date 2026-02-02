Ana Cristina não ataca o STF

Na abertura do Ano Judiciário de 2026, Edson Fachin entregou o ouro ao bandido ao oficializar o que chamou de “Código de Ética”, que, por desejável que possa ser, neste momento só serve para vitaminar a extrema-direita.

Mas prefiro falar de Ana Cristina Rosa, mulher preta, jornalista especializada em comunicação pública e vice-presidente de gestão e parcerias da Associação Brasileira de Comunicação Pública, que escreve na Folha de São Paulo às segundas-feiras.

Lia a coluna da jornalista, hoje, e me encantei com a sua abordagem sobre Santa Catarina, um Estado que tem “Nome de santa, atitude de racista”.

“Passados 45 dias, a sanção da Lei 19.722/2026 por um governador que abriu mão da oportunidade de vetar uma proposta flagrantemente inconstitucional”, ela relatou que “A lei foi suspensa liminarmente e está sob questionamento no Supremo Tribunal Federal (...) pois este “Já se manifestou pela constitucionalidade das cotas raciais (...) e no final do ano a corte reconheceu por unanimidade a existência de racismo estrutural e graves violações aos direitos da população negra no Brasil”.

Ao longo dos últimos dois meses, vi muitos atacando o Supremo. Surpreendentemente, não só pessoas de direita, mas, também, de esquerda.

Entendo perfeitamente que as pessoas de direita que tanto amavam o Supremo quando mandou Lula para a prisão ao permitir que a Constituição fosse violada e ele fosse encarcerado muito (muito!) antes que seu processo transitasse em julgado, agora odeiem o Tribunal por ter cumprido a Constituição e mandado prender o coração do bolsonarismo.

Não entendo, porém, o Supremo ser atacado por uma esquerda que estaria jogada no fundo de uma masmorra se o mesmo Supremo, na pessoa de Alexandre de Moraes, não tivesse se submetido a riscos claros e altíssimos para salvar nossos traseiros ingratos.

Mas Ana Cristina Rosa nos redimiu. Porque você não a verá atacando o Tribunal que vem protegendo os mais fracos, que aprovou cotas, que criminalizou o feminicídio, que reconheceu o racismo estrutural, que criminalizou a homofobia e que, pela primeira vez na história, deu um golpe mortal na ditadura militar oficiosa que vige neste país desde que um alto chefe militar inaugurou uma República não tão republicana com um golpe em 1889.

Como? Prendendo um monte de militares, muitos deles graúdos.

Em 2026 não teremos Alexandre de Moraes presidindo o TSE; serão os dois despachantes que Bolsonaro colocou no STF: Nunes Marques presidente e André Mendonça vice.

Em 2022, logo após o 2º turno, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, pediu ao STF para anular os votos de 250 mil urnas que dizia estarem viciadas. Moraes negou e impôs ao partido uma multa de 22 milhões de reais.

Se isso acontecer em novembro deste ano, não haverá “Xandão” para nos proteger. E se o STF estiver acuado e enfraquecido, também não o fará. E veremos muito lacrador que criticou o Supremo lamentando a própria burrice.