Andar com fé

Segundo o espiritismo, todos os espíritos serão submetidos à lei de causa e efeito. Esta lei procura explicar os acontecimentos da vida atribuindo um "motivo justo", e uma "finalidade proveitosa" para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento.

No livro dos espíritos, Allan Kardec escreveu que há dez “Leis Morais”, uma delas é a Lei do Progresso. Segundo Kardec, há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, todavia não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral.

Nos tempos atuais fica cada vez mais lúcida e real a narrativa do livro de Chico Xavier, O Nosso Lar. Clássico da literatura espírita brasileira, o livro fala da existência de uma Colônia Espiritual onde se reúnem espíritos para aprender e trabalhar entre uma encarnação e outra.

A dicotomia política e social que vivemos pode muito bem ser classificada dentro da ideia de que existe sim um mundo Espiritual onde Espíritos superiores disponibilizam assistência aos homens desencarnados e, inclusive, aos encarnados.

Imagino uma linha divisória onde embaixo, está o Brasil descolorido de Bolsonaro, com seus apoiadores bizarros, violentos e estúpidos que apoiam a barbárie de seu governo ; No andar de cima, o Brasil colorido onde as pessoas se abraçam, se respeitam, são solidárias e trabalham para recuperar o estrago que está sendo feito no Brasil de baixo.

Essas manifestações estão cada vez mais fortes e presentes nas ruas e, por conta da Covid, nas demonstrações de afeto e carinho como vimos, com alegria, no aniversário de Gilberto Gil.

O vídeo dedicado a Gil, onde amigos cantam que “a fé não costuma faiá”, é o espelho do Brasil de cima, que também é o Brasil que vive dentro da gente, que pulsa com esperança e determinação.

As placas tectônicas do Brasil de baixo e as nuvens do Brasil de cima, vão se ajustar em um fenômeno único para fazer o realinhamento, trazendo de volta o otimismo e a paz que sempre foram a marca do Espírito brasileiro.

