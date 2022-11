Ângela Machado, a sudestina, e presidente Rodolfo Landim têm de ser expulsos do Flamengo

Apoie o 247

Ângela, apesar do nome, não tem nada de anjo.

Além de insultar moralmente e espiritualmente o povo rubro-negro, responsável maior pela existência do Clube de Regatas do Flamengo, Ângela Landim Machado, o anjo caído, ofendeu de morte a todos nós que amamos e respeitamos o maior clube do Brasil, que foi edificado pelo o amor do povo brasileiro, sendo ele nordestino e sudestino, do norte e do sul --- do centro-oeste.

A madame provinciana e preconceituosa do high society, que pensa que o Brasil se resume à orla carioca, demonstrou ser uma pessoa despreparada para o importante cargo de diretora de Responsabilidade Social (não é piada) que ocupa no Rubro-Negro, porque uma dirigente sem noção de sociedade e da história de um país que foi construído por meio da infame escravidão, sendo que ela ofendeu profundamente a honra e a história do Flamengo como o clube mais popular do Brasil.

Essa pessoa desonrou o Flamengo, o time do povo, e evidenciou quem ela é por intermédio de suas terríveis palavras plenas de desventuras e infâmias, porque miseravelmente levianas e perversas, sórdidas e classistas.

Ângela Landim insultou a memória de Mário Filho, Ary Barroso, José Bastos Padilha, José Lins do Rego, Eduardo Bandeira de Mello e de muitos craques nordestinos como Dida e Zagallo, Júnior e Nunes, Bebeto e Índio, além de jogadores pretos históricos, como Fausto, Domingos da Guia, Leônidas da Silva, Zizinho, Andrade, Adílio e Rodinei, com quem a madame sudestina e malevolamente preconceituosa posou para fotos após o Flamengo do povo nordestino ser campeão recentemente da Copa do Brasil e da Libertadores.

Avisem à madame que ela está no lugar errado ao exercer o importante cargo de diretora de Responsabilidade Social ao tempo que reverbera as sandices que acontecem em um Brasil desgovernado por lunáticos de caracteres fascistas.

Que a sudestina apoiadora de político fascista seja expulsa do Flamengo, sem qualquer tergiversação, pois ela desonrou e humilhou a torcida rubro-negra, que edificou sua grandeza e o consagrou como maior clube do Brasil. Uma agremiação que sempre foi democrática em constante diversidade.

Madame é uma neófita em termos de empatia, que não entende nada com coisa alguma, como o é qualquer preconceituosa, como qualquer elitista defensora de benefícios e privilégios para sua casta escravocrata e maldita.

Que Rodolfo Landim sofra impeachment por permitir que Jair Bolsonaro fizesse propaganda eleitoral com os jogadores do Flamengo em pleno Galeão, a favorecer lamentavelmente um candidato ao cargo de presidente da República, um fato muito grave que tem de ser tratado severamente pelos poderes do Clube de Regatas do Flamengo, apesar de Landim ser um presidente cuja administração conquistou títulos. Não importa.

Que Landim e Ângela sejam duramente punidos por se calarem por dois dias sem dar satisfação a uma população gigantesca de rubro-negros do Nordeste, que amam e sustentam o Flamengo. Ângela, na verdade, mostrou-se xenófoba e de uma irresponsabilidade à toda prova. Ela manchou a história do Flamengo, já que o Nordeste e seu povo amam o Flamengo, assim como são partes indivisíveis e inalienáveis de sua história e de sua imensa torcida espalhada por todo o Brasil.

Que o casal sudestino seja expulso do clube profundamente popular, diversificado, democrático e pertencente à sua torcida --- literalmente ao povo de todas regiões do País.

Que os bolsonaristas Landim e sua mulher sejam destituídos do poder para nunca mais humilhar e ofender de morte o povo rubro-negro, a essência mater de sua existência.



Oh, Meu Mengão

Eu gosto de você

Quero cantar ao mundo inteiro

A alegria de ser Rubro-Negro



Conte comigo, Mengão

Acima de tudo Rubro-Negro

Conte comigo, Mengão

Acima de tudo Rubro-Negro

É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

