Anitta envolvendo o mundo no balanço do Brasil

Ah, a música é boa. Ah, a música é ruim.

Questão de gosto ou de verdade?

Sabemos que a verdade é relativa. O que é verdade para um (a), pode não ser para outro (a), simples assim. Assim como dois e dois são cinco, como cantou Caetano.

A questão que mais importa dentro da história, é o mesmo que é admirado em todas as profissões, trabalhos, enfim, na vida: Fazer o que se propôs a fazer, bem feito. Isso, ninguém pode dizer que a nossa cantora e compositora Anitta, não faz.

Parece mesmo que não há limites para a artista que, além de ser uma grande referência para as últimas gerações no Brasil, passou agora a Envolver o mundo inteiro, conquistando um feito inédito para a música brasileira: o primeiro lugar na parada de sucesso global.

Além de ser um fato marcante para todo o Brasil, torna-se mais significativo para nosso povo por ser uma mulher que, por conta de toda sua luta, trajetória e dificuldades presentes na sociedade, empodera-se, tornado-se protagonista de toda uma cena e levando um trabalho (muito bem feito) para o lugar mais alto do mundo do showbusiness.

O Brasil está em pauta novamente e, a música e arte abrem caminho para a expressão mais autêntica de seu povo. Anitta não é apenas o rebolar, o balançar, a animadora, mas a artista que traz no ano que se comemora o bicentenário de nossa independência e o centenário da arte moderna a mais diversa e plural forma de ser brasileira, cantando e colocando a mulher no lugar que ela quiser.

É música na veia, funk, pop, samba, eletrônico e audiovisual. É a Anitta que deixa a marca e o primeiro lugar em todas as paradas musicais do mundo com a música Envolver. É a estrela da nossa música, da nossa arte e expressão cultural que ilumina o planeta que sofre consequências de pandemias e guerras. Dentre todas as tragédias, surge o brilho da menina, malandra, poderosa que se destaca, trazendo-nos esperança e orgulho de sermos brasileiros (as).

Voa menina, avante Anitta, pois o Brasil e o mundo cantam e dançam na sua onda!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.