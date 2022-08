Annie, gravidez e solidão

Apoie o 247

ICL

O Leão de Ouro do Festival de Veneza de 2021 foi para um drama pesado que ecoa o romeno 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias, vencedor de Cannes em 2007. O Acontecimento (L'Événement) se baseia no livro semi-autobiográfico de Annie Ernaux, publicado no Brasil com o título de "O Acontecimento". No romance, a autora elabora sobre a experiência de um aborto ilegal que praticou em 1960 na cidade francesa de Rouen. No filme, a ação se passa na ainda menor Angoulême. Annie (Anamaria Vartolomei, num tour de force de interpretação) é uma jovem estudante de Letras que fica grávida depois de uma relação fortuita.

Naquela época, interromper a gravidez era um tabu que não podia sequer ser mencionado, pois o destino era a cadeia. Assim é que Annie se vê cada vez mais sozinha enquanto procura ajuda para fazer o aborto. Ela, que já sofria bullying por frequentar bares e ser aluna brilhante, vê as melhores amigas se afastarem e é vítima de avanços oportunistas. Tem uma relação fria com a mãe (Sandrine Bonnaire), não pode contar com o pai da futura criança, e nem nos médicos poderia confiar.

O Acontecimento (que tem como subtítulo "A escolha de Annie") é um libelo contra a impossibilidade de escolha da mulher em relação ao seu próprio corpo. O aborto seria legalizado na França em 1975, mas permanece condenado em muitos países. No Brasil, só é legal em caso de estupro, risco de vida da mãe ou anencefalia do feto. Nos EUA, a Suprema Corte recentemente suprimiu o direito ao aborto como lei nacional. De resto, às mulheres pobres sobram as opções mais arriscadas e dolorosas, como as que se vê nesse filme.

A diretora Audrey Diwan adota uma encenação bastante explícita nos procedimentos, o que torna certas passagens difíceis de suportar. Especialmente pela interpretação intensa, mas contida, da franco-romena Anamaria. Ela está em cena do primeiro ao último minuto, e comunica em detalhes de todo o corpo a angústia, o desespero e a coragem exigida por uma escolha tão perigosa. Um filme duro e compacto, situado no passado mas que fala diretamente ao presente.

>> O Acontecimento está na plataforma HBO MAX.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.