Ao derrubar chefe da PF, Bolsonaro dá mais um motivo para impeachment

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Por que Bolsonaro resolveu demitir Mauricio Valeixo da chefia da PF? Descumpriu alguma ordem superior? Cometeu peculato? Foi alvo de algum dossiê? Cometeu crime funcional? Falou mal do presidente? Prevaricou?

Não foi nada disso. Está na cara que Bolsonaro tirou Valeixo porque ele deixava correrem soltas investigações sobre os Bolsonaros e para colocar no lugar uma pessoa subordinada a ele e não ao ministro da Justiça, a fim de controlar inquéritos de seu interesse pessoal.

A quem interessa trocar o comando da PF? A Moro? À Justiça? Ao país?

Não, interessa somente ao presidente da República e ao seu séquito, encurralado por acusações que vão de fake News a ataques ao estado de direito.

Ao exonerar Valeixo, Bolsonaro deu bandeira de que precisa urgentemente esconder alguma coisa que a PF já descobriu ou está para descobrir - a seu respeito ou a respeito de seu entorno.

Na vã tentativa de apagar pistas que potencialmente poderiam prejudic-lo e/ou a seus filhos, e até determinar o final do seu mandato ele dá mais um motivo para a onda do impeachment que cresce cada vez mais e que, aí sim, poderá determinar o final do seu mandato.

