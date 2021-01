Ao romper com a folha, Haddad dá primeira caminhada rumo à presidência

"Ao romper com o jornal, nosso futuro Presidente Fernando Haddad⁩ fez exatamente o que esperávamos dele, não tolerou as infâmias dos donos da Folha de S.Paulo", escreve Arnóbio Rocha edit

Nosso futuro Presidente Fernando Haddad⁩, fez exatamente o que esperávamos dele, não tolerou as infâmias dos donos da Folha de S.Paulo.

Poucos são os que não cedem à sedução de um espaço, uma coluna num dos mais importante jornal do país.A questão central é que há muito o jornal ultrapassou o Rubicão, e continua a marcha sobre Roma.Mesmo com os sinais evidentes de barbárie no Brasil, o jornal apóia a política econômica de Guedes e a destruição da economia, da política e da vida.

Parabéns, Haddad, o futuro candidato à presidência em 2022, que pode unir um amplo espectro de esquerda e centro-esquerda e centro.

A caminhada rumo à presidência foi dada hoje.

