"Apesar de suas mentiras sobre a compra de vacinas na Índia… Apesar do cancelamento por ordem do seu ministro, de aviões que supriam Manaus com cilindros de oxigênio… Amanhã há de ser outro dia", escreve a jornalista Denise Assis sobre Jair Bolsonaro

Por Denise Assis, para o Jornalistas pela Democracia

“Apesar da vacina” (um lamento seu, não nosso) … Apesar de todas as ameaças… Apesar de ter o ministro da Saúde que temos… Apesar de todos os ataques do seu chanceler à China… Apesar de todos os arroubos dos seus filhos contra a China… Apesar de suas mentiras sobre a compra de vacinas na Índia… Apesar do cancelamento por ordem do seu ministro, de aviões que supriam Manaus com cilindros de oxigênio…

Apesar da FAB mandar para os Estados Unidos o seu melhor avião, para participar de “manobras” com os amiguinhos americanos, quando faltavam aeronaves apropriadas para o transporte de oxigênio aqui… Apesar de você estar perdendo o mentor, Donald Trump, nesta quarta-feira… Apesar de você não ter ido ao lançamento da “vacina do Brasil”, em São Paulo… Apesar do seu desprezo pelos 210 mil brasileiros mortos…Apesar da Anvisa… (em suas palavras, ela aprovou, não há o que fazer) …

Apesar da perspectiva de novos 17 milhões de pobres, no país, graças à sua má vontade em encontrar recursos para manter o auxílio emergencial… Apesar do seu ministro obscuro, da Educação, realizar o Enem na pandemia, atingindo a marca inédita de 51% de abstenções… Apesar da vacina ser insuficiente até para cobrir o grupo de profissionais de saúde, prioridade das prioridades… A apesar do risco de não termos insumos para continuar produzindo as novas doses… Apesar do seu chamamento às Forças Armadas, para nos tirar a liberdade… Apesar das suas ameaças de golpe… Apesar de você…

Amanhã há de ser outro dia…

