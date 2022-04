Apresentamos a Nova Moeda de Reserva Global Baseada em Recursos

Apoie o 247

ICL

Por Pepe Escobar

(Publicado no site Strategic Culture, traduzido por Patricia Zimbres para o Brasil 247)

Foi algo digno de se ver. Dmitri Medvedev, ex-presidente russo, atlanticista impenitente, atual vice-presidente do Conselho de Segurança Russo, decidiu improvisar em uma explosão comparável à de Mr. Khinzal, a estrela do combate, que desferiu choque e terror palpáveis abalando todo o OTANistão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Medvedev disse que as "infernais" sanções ocidentais não apenas falharam em sua intenção de paralisar a Rússia, como também, muito pelo contrário, estão retornando sobre o Ocidente como um bumerangue". A confiança nas moedas de reserva está "se esvaindo como a bruma da manhã", e que abandonar o dólar e o euro deixou de ser irrealista: "A era das moedas regionais está a caminho".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Afinal, acrescentou ele, "quer queiram quer não, eles terão que negociar uma nova ordem financeira (...), e a voz decisiva será a dos países com uma economia forte e avançada, contas públicas saudáveis e um sistema monetário confiável".

Medvedev proferiu essa sucinta análise antes mesmo do Dia D - quer dizer, antes do prazo final desta quinta-feira estabelecido pelo Presidente Putin, depois do qual todos os pagamentos pelo gás russo por "nações inamistosas" só seriam aceitos em rublos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O G7, previsivelmente, encenou uma valentia coletiva: nós não iremos pagar. "Nós", aqui, significa os quatro países que não são grandes importadores de gás russo. "Nós", além disso significa o Império das Mentiras ditando as regras. Os três que se verão em maus lençóis não apenas são grandes importadores, mas também, por acaso, são os perdedores da Segunda Guerra Mundial: Alemanha, Itália e Japão, que ainda são territórios ocupados de fato. A história é viciada no uso de truques pervertidos.

A negativa não durou muito. A Alemanha foi a primeira a arregar - mesmo antes de os capitães da indústria, do Ruhr até a Bavária, terem se revoltado em massa. Scholz, o minúsculo chanceler, ligou para Putin, que teve que explicar o óbvio: os pagamentos estão sendo convertidos em rublos porque a União Europeia congelou as reservas de moeda estrangeira da Rússia - em uma violação crassa do direito internacional.

Com paciência taoísta, Putin afirmou também esperar que isso não venha a representar uma deterioração dos termos de contrato para os importadores europeus. Especialistas russos e alemães deveriam se sentar para, conjuntamente, discutirem os novos termos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou vem trabalhando em um conjunto de documentos que definam os termos do novo acordo. Em essência, o que isso significa é: sem rublos não haverá gás. Contratos se tornam nulos quando há violação de confiança. Os Estados Unidos e a União Europeia quebraram acordos de cumprimento obrigatório ao empregarem sanções unilaterais e, além de tudo, confiscarem as reservas de moeda estrangeira de um país - nuclear - do G20.

As sanções unilaterais fizeram com que dólares e euros perdessem todo o valor para a Rússia. Ataques histéricos não vão adiantar nada: tudo irá se resolver, mas nos termos impostos pela Rússia. Ponto final. O Ministério da Relações Exteriores já havia advertido que a recusa a pagar em rublos pelo petróleo levaria a uma grave crise global de inadimplência e a uma série de falências no nível global, uma infernal reação em cadeia de transações bloqueadas, congelamento de ativos garantidores e fechamento de linhas de crédito.

O que irá acontecer em seguida é em parte previsível. As empresas da União Europeia irão receber o novo corpo de regras. Elas terão tempo para examinar os documentos e chegar a uma decisão. As que disserem "não" serão automaticamente excluídas do fornecimento direto do gás russo - com todas as consequências político-econômicas daí derivadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Haverá algumas concessões, é claro. Por exemplo, um bom número de países europeus irá aceitar o uso de rublos e aumentar o volume de suas aquisições a fim de vender o excedente a seus vizinhos e obter lucro. E alguns outros poderão se decidir por comprar gás por meio de trocas de energia.

A Rússia, portanto, não está impondo ultimatos a ninguém. Isso tudo vai levar tempo - uprocesso em andamento. Com algumas providências colaterais, inclusive. A Duma vem examinando a extensão do pagamento em rublos a outros produtos essenciais - como petróleo, metais, madeira e trigo. Tudo dependerá da voracidade coletiva dos chihuahuas da União Europeia. Todos sabem que sua incessante histeria pode vir a se traduzir em uma colossal ruptura das cadeias de fornecimento por todo o Ocidente.

Adeus, oligarcas

Enquanto as classes dominantes atlanticistas enlouquecem por completo, embora continuem focadas em lutar até o último europeu para extrair qualquer remanescente palpável da riqueza europeia, a Rússia permanece impassível. Moscou vem sendo bastante leniente, na verdade, brandindo o espectro da falta de gás na primavera, e não no inverno.

O Banco Central Russo nacionalizou os dividendos de moedas estrangeiras de todos os grandes exportadores. Não houve inadimplência. O rublo continua a subir – e agora está de volta a aproximadamente o mesmo patamar de antes da operação Z. A Rússia continua autossuficiente em termos de alimentos. A histeria americana quanto ao "isolamento" da Rússia é cômica. A totalidade dos atores eurasianos de alguma importância – sem falar dos outros quatro membros do BRICS e praticamente de todo o Sul Global – não demonizou nem sancionou a Rússia.

Como bônus extra, o último oligarca que talvez fosse capaz de influenciar Moscou, Anatoly Chubais, se foi. Podemos chamar isso de um portentoso truque da História: a histeria das sanções, na verdade, teve o efeito de desmembrar a oligarquia russa – o plano favorito de Putin desde o ano 2000. O que isso implica é o fortalecimento do Estado russo e a consolidação da sociedade russa.

Não temos ainda todos os fatos, mas seria possível afirmar que, após anos de cuidadosa avaliação, Putin optou por partir para o tudo ou nada e quebrar a espinha dorsal do Ocidente – usando a tríade (blitzkrieg iminente no Donbass, laboratório de armas biológicas americanos e a Ucrânia tentando obter armas nucleares) como o casus belli.

O congelamento das reservas de moeda estrangeira tem que ter sido previsto, principalmente porque o Banco Central Russo já vinha aumentando suas reservas de títulos do Tesouro Americano desde novembro do ano passado. Há também a séria possibilidade de Moscou ser capaz de acessar reservas "secretas" de moeda estrangeira offshore – uma matriz complexa construída com o auxílio de especialistas chineses.

A súbita mudança de dólares/euros para rublos foi um judô geoeconômico barra-pesada, de nível olímpico. Putin induziu o coletivo ocidental a desencadear a demência histérica do ataque das sanções – para então voltar esse ataque contra o oponente com uma única e fulminante jogada.

E aqui estamos nós, agora, tentando absorver tantos desdobramentos simultâneos e revolucionários que se seguiram ao uso bélico dos ativos em dólar: rúpia-rublo com a Índia, o petroyuan saudita, a emissão pelos bancos russos de cartões de crédito de dupla bandeira Mir-UnionPay, o SWIFT alternativo Rússia-Irã, o projeto União Econômica Eurasiana-China de um sistema monetário-financeiro independente.

Para não falar do golpe de mestre do Banco Central Russo de atrelar 1 grama de ouro a 5.000 rublos – que já vale cerca de 60 dólares, tendendo a subir.

Acoplado ao 'sem rublos-sem gás', o que temos aqui é uma fonte de energia atrelada de fato ao ouro. Os chiuhuauas da União Europeia e a colônia japonesa terão que comprar um bocado de rublos em ouro, ou comprar muito ouro para conseguir seu gás. E fica ainda melhor. A Rússia poderá reatrelar o rublo ao ouro em um futuro próximo. Poderia chegar a dois mil rublos, mil rublos ou até mesmo 500 rublos por um grama de ouro.

Hora de ser soberano

O Santo Graal das discussões que se desenrolam sobre um mundo multipolar, desde as cúpulas dos BRICS da década de 2000, estrelando Putin, Hu Jintao e Lula, sempre foi os modos de superar a hegemonia do dólar. Agora, posta-se frente a todo o Sul Global, como a aparição benigna com um sorriso de gato Cheshire: o rublo de ouro, ou o rublo lastreado por petróleo, gás, minerais e commodities de exportação.

O Banco Central Russo, ao contrário do Fed, não pratica a flexibilização quantitativa e não irá exportar inflação tóxica para o resto do planeta. A Marinha russa não apenas garante todas as linhas marítimas russas, como também possui submarinos nucleares russos que conseguem aparecer por todo o planeta sem qualquer aviso prévio.

A Rússia está muito, mas muito à frente, e já vem implementando o conceito de "potência naval continental". Dezembro de 2015, no campo de batalha sírio, marcou o divisor de águas estratégico. A 4ª divisão de submarinos com base no Mar Negro é a estrela do show.

A frota naval russa agora consegue empregar mísseis Kalibr por todo o espaço que compreende o Leste Europeu, o Oeste Asiático e a Ásia Central. O Mar Cáspio e o Mar Negro, ligados pelo canal Don-Volga, oferece um espaço de manobras comparável ao Leste do Mediterrâneo e o Golfo Pérsico somados. Com 6.000 quilômetros de extensão. E não é sequer necessário acessar águas mornas.

Isso cobre cerca de 30 países: a tradicional esfera de influência russa, as fronteiras históricas do Império Russo e as atuais esferas de rivalidade política-energética.

Não é de surpreender que o Beltway esteja pirando.

A Rússia garante transporte de mercadorias por toda a Ásia, no Ártico e na Europa, lado a lado à rede ferroviária pan-eurasiana da Iniciativa Cinturão e Rota.

E por último, mas não menos importante, não provoquem o Urso Nuclear.

Em essência, política de poder barra-pesada é isso aí. Medvedev não estava se gabando quando disse que a era da moeda única chegou ao fim. O advento de uma moeda de reserva global com base em recursos significa, em poucas palavras, que 13% do planeta não vai mais dominar os outros 87%.

Trata-se da volta do OTANistão versus Eurásia. A Guerra Fria 2.0, 3.0, 4.0 e até mesmo 5.0. Não importa. Todas as nações do antigo Movimento Não-Alinhado (MNA) conseguem perceber para que lado os ventos geopolíticos e geoeconômicos estão soprando: o momento de afirmar sua verdadeira soberania está próximo, uma vez que a "ordem baseada em regras" está indo para o vinagre.

Bem-vindos ao nascimento de um novo sistema mundial. O Chanceler Sergei Lavrov, na China, após encontrar vários de seus colegas eurasianos, não poderia ter resumido melhor:

"Uma nova realidade vem sendo criada: o mundo unipolar vai, irrevogavelmente, se tornando coisa do passado, e um mundo multipolar vem tomando forma. Trata-se de um processo objetivo. Nada poderá freá-lo. Nessa nova realidade, as potências "dominantes" serão mais de uma – será necessária uma negociação entre todos os principais estados que hoje detêm influência decisiva na economia e na política mundiais. Ao mesmo tempo, dando-se conta de sua situação especial, esses países asseguram o cumprimento dos princípios básicos da Carta das Nações Unidas, incluindo o princípio fundamental – a igualdade soberana dos estados. Ninguém neste planeta deve ser visto como um ator de menor importância. Todos são iguais e soberanos".

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE