Arcabouço fiscal só em abril

Quando escrevo, a entrevista do presidente Lula aos jornalistas Leonardo Attuch, Tereza Cruvinel, Helena Chagas e Luís Costa Pinto, da TV 247, está acontecendo, no Palácio do Planalto. É a primeira entrevista ao vivo do presidente.

A principal revelação, que deverá ser manchete em toda a imprensa, é a de que o tão esperado arcabouço fiscal só será anunciado depois da volta da viagem à China e aos Emirados Árabes, ou seja, somente em abril.

Tudo indicava, e o próprio Lula já tinha afirmado que o anúncio seria feito antes da viagem.

O presidente justificou a mudança argumentando que não ficaria bem Haddad anunciar o arcabouço e logo a seguir viajar.

Haddad já sinalizou várias vezes que, da sua parte, o arcabouço está pronto. Já foi até elogiado, em termos gerais, pelo vice-presidente da República.

Mas, Lula não está satisfeito. Por isso quer dar tempo ao tempo.

