Com certeza você tem um show para lembrar, seja por uma música, o repertório todo, pela interpretação do artista, pela companhia, pelo momento pessoal, pelo coletivo, ou até por um acontecimento histórico.

Tenho vários, mas gosto de lembrar de 1982, final de tarde, Quinta da Boa vista, palco sobre o lago principal, orquestra, grama, pássaros, clima de redemocratização, luzes.

“A minha alma tem um corpo moreno”, era a frase mais esperada quando a lua já iluminava as águas do lago.

No centro do palco a cigarra Simone de Corpo e Alma, nome do disco e do show, lindíssima, uma divindade se apresentando e derramando emoção, alegria, um sentimento de “tempo quero viver mais duzentos anos”.

No limbo atual em que estamos presos momentaneamente, onde nada tem valor e as coisas significantes estão constrangidas, temos que revisitar o passado para resgatar o pedaço quebrado do tempo, que caiu num daqueles lugares de difícil acesso onde os dedos não alcançam.

Diante disso, vai ser preciso lutar para que o ‘bode astral’ dessa triste era, seja defenestrado e desapareça no pântano do negacionismo e da ignorância. Não será fácil trazer de volta a esperança, mas nada vai impedir que ela esteja em cima de um palco, brilhando.

Quando tudo isso passar, eu te convido e você convida todo o pessoal para uma celebração humanitária onde, além de meia dúzia de Brahma, possamos beber liberdade, conhecimento, democracia e respeito.

Por enquanto vamos nos preparando firmes como as mãos de Charlie Watts em Satisfaction, ouvindo Ária na corda Sol de J.S. Bach, com acordes honestos em águas caudalosas, para chegar como em Encontros e Despedidas, e poder dizer que a vida se repete na estação.

