Aristóteles e o isolamento social

Natural da cidade de Estagira há duas versões que prevalecem com relação à vida de Aristóteles e sua chegada à cidade de Atenas. Uma narra que ele jogou fora o patrimônio por conta do tipo de vida agitada e entrou no Exército para evitar a fome. Teria ido estudar com Platão aos 30 anos de idade. A outra versão é que chegou a cidade de Atenas com 18 anos de idade para estudar com Platão.

Tornando-se aluno de Platão, a passagem de Aristóteles pela Academia lhe rendeu alguns problemas com o seu mestre. Porém, não expurgou de Platão o reconhecimento da mente brilhante do seu discípulo, afirmando que ele era o “nous” da Academia. Com o falecimento de Platão, naturalmente o discípulo estagirista, seria o sucessor na Academia. Mas não foi o que ocorreu. Com efeito, Aristóteles fundou sua escola denominada de Liceu e adotou como forma de ensino o modelo peripatético.

Homem de reflexão acendrada percebeu a participação do indivíduo na polis. Concluiu que o ser humano é naturalmente um animal político, pois nasceu para viver em sociedade.

O quadro pandêmico atual proporcionou em alguns momentos até coercitivamente, a necessidade do afastamento do convívio social. Algo extremamente draconiano ao ser humano, dentro de uma perspectiva aristotélica. Fazendo com que alguns defensores de que a prisão domiciliar é uma regalia, passasse a rever o posicionamento. Uma coisa é ficar em casa por opção, outra é por força das circunstâncias.

Embora as divergências existam, e são necessárias, contanto que as partes se respeitem o não convívio com o outro, afeta o comportamento do ser humano. Nem Zaratustra escapou. Entretanto, não significa afirmar que o convívio social seja de todo benéfico. Há casos em que exerce influência negativa no indivíduo. Onde não rara às vezes os fatores exógenos contribuem para determinados conflitos sociais. Produzindo um número de adeptos de que o ambiente formado por pessoas as quais convivemos, contribuem de alguma maneira com relação ao nosso gosto e atitudes. Tornando-nos vulneráveis a determinadas situações.

