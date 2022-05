As algemas do neoliberalismo e o "agora você sabe"

Apoie o 247

Valéria Guerra Reiter

Uma onda de autenticidade do vilipêndio, nos faz lembrar das subjetivações de Michel Foucault, e agora no campo das marcas, nasce mais uma: “Agora você sabe”. Expor os traumas agora é moda, é marca. E claro, que o MERCADO se aproveita de tudo; funda tudo, e óbvio; com a objetivação do lucro.

O mundo transparente, liso, onde a visibilidade de patologias, está se transformando em mercadoria, já tem uma instituição nefasta, é o tal do Instituto da filha do Temer. Vergonha. Tristeza. Desrespeito. Antitético.

Estamos algemados pela armadilha e pelas correntes neoliberais; que vende na bacia das almas todas as suas vítimas. Diga não ao Instituto Liberta da filha do Temer e seus asseclas. Ele quer vender (imageticamente) mágoas e baques alheios, e “bombar” nas mídias.

A geração dos likes, com busca desenfreada pela imagem, e pelo dinheiro, vem edificando a falta de humanidade e raciocínio; e concordando com Foucault, digo que tal ato: parece um “fato de cultura”; e não de “loucura”. Quando visibilizamos situações de abuso, estamos reavivando tal tipo de vilipêndio.

Ao se institucionalizar uma sede de poder que autoriza e estimula exposições doridas de indivíduos, que às vezes já estão superadas; se constitui de forma irresponsável e aventureira em um desestabilizar da psique humana. Cabe aos psiquiatras e psicólogos, ou seja, aos fidedignos profissionais (que zelam pelo segredo e pela ética do “não expor” de seus pacientes) a missão sacerdotal de recepcionarem àqueles que estão sob o impacto de dores perturbadoras.

Se libertem sim, das pérfidas algemas do neoliberalismo crônico, que vem expondo, e matando seus vitimados irreflexivos, por conta de articulações capitalistas de sexualização desenfreada, dentro de uma sociedade financista, e não humana.

