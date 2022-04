As exigências de Marina Silva

Apoie o 247

ICL

Marina Silva está pronta a integrar a frente ampla contra Bolsonaro. O Brasil, ela afirma, "não tem como suportar mais quatro anos de Bolsonaro" (https://apublica.org/2022/04/marina-silva-concorrer-a-camara-e-fazer-frente-a-terra-arrasada-deixada-por-bolsonaro/). Seja no plano do meio-ambiente, das políticas sociais, da economia ou dos direitos humanos, "derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo", diz ela, "é um ato de legítima defesa".

Fiel à sua vocação e à sua história, o que ela pede para declarar apoio a Lula é simplesmente um compromisso mais claro do PT com relação ao meio-ambiente. De modo específico e transparente, Marina pede: a) o abandono do projeto de construção de hidrelétricas na Amazônia, em particular no Rio Tapajós; b) investimentos pesados no programa de agricultura de baixo carbono (ABC); c) investimentos igualmente significativos no desenvolvimento de combustíveis limpos.

De forma mais ampla, ela afirma que "essa [não] é uma agenda da ecologia pela ecologia, essa é a agenda da economia do século XXI". Isso não implica dizer que Marina seja contra, por exemplo, o pré-sal ou contra o petróleo de modo geral. O que ela defende, com plena razão, é que utilizemos "os meios que ainda temos a partir dessa fonte – que não tem como ser suprimida da noite para o dia – para investir recursos na transição energética".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Da mesma forma, Marina não defende que a Amazônia seja transformada num imensa reserva natural, bloqueada ao exercício de atividades econômicas. Ao contrário, Marina defende o uso racional das riquezas da região, com base na aliança entre a biotecnologia e os conhecimentos tradicionais dos povos da Amazônia. Essa articulação, segundo ela, permitiria a criação de "sistemas agroflorestais de indústria", para a produção de "novos produtos, materiais e cadeias de valor".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, Marina pede que seja colocado um ponto final na política de "regularização fundiária", isto é, na política de regularização periódica da "grilagem". O que é necessário fazer, segundo Marina, para colocar fim ao caos e à destruição na Amazônia é um "ordenamento territorial e fundiário, que pressupõe demarcar as terras indígenas; isolar os povos originários que não podem ter contato, criando inclusive um cinturão de proteção; consolidar áreas que podem ser utilizadas para atividades produtivas agrícolas de base sustentável, fazendo transição para o programa ABC [de agricultura com baixas emissões de carbono], como o que foi desenvolvido pela Embrapa. Mas não vamos chegar a isso", ela ressalta, "se continuar[mos] destinando 1% do plano Safra para agricultura de baixo carbono e 99% para a agricultura tradicional.

Isso é o que separa Marina do PT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marina pede ao PT, apenas, um ajuste no modelo "desenvolvimentista" implementado a partir do segundo governo Lula. Marina pede ao PT, basicamente, uma política energética e uma política agrícola em linha com o que partidos de esquerda, sob influência do ideário ambientalista, tem defendido, com unhas e dentes, em países como França, Alemanha ou Portugal.

Energia limpa e comida saudável.

São temas, no mundo civilizado, incontroversos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E o PT -- à luz, inclusive, da experiência do MST, que é hoje um movimento agro-ambientalista, focado no desenvolvimento e na massificação da agricultura agro-ecológica -- não tem qualquer razão para hesitar diante da demanda por compromissos mais explícitos e ousados nesse campo.

Estamos em condições de construir uma aliança reunindo o melhor do Brasil. Caminham para o entorno de Lula, ansiosas para salvar o Brasil de uma ditadura tacanha e regressiva, todas as forças democráticas e esclarecidas do país.

Mariana, como Alckmin, não teve um desempenho um desempenho notável nas últimas eleições presidenciais. Mas ela permanence sendo o símbolo de um modelo de desenvolvimento. Ademais, é inquestionável sua dedicação ao Brasil, ainda que fora do PT, e seu excelente desempenho como senadora e depois ministra do meio ambiente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se Marina, como Alckmin ou Lula, fizeram acordos ou alianças questionáveis para tentar chegar à presidência, isso apenas indica que o cenário político brasileiro está repleto de armadilhas e não podemos e não devemos mais dar sequência à estratégia de lutar para ver quem vai "liderar o atraso".

Hoje, pela primeira vez desde o segundo turno das eleições de 1989, estão disponíveis para uma aliança com o PT os melhores quadros da política e da sociedade brasileira.

Marina, integrada à frente ampla contra Bolsonaro, poderá contribuir para refazer os laços do PT com a classe média, com o movimento ambientalista, com a vertente mais moderna do empresariado, com a população da região Norte bem como com o público evangélico.

Trata-se de uma figura de peso, que faz falta ao PT e cujo retorno ao centro da luta política, ao lado de Lula, tem tudo para dar à candidatura do ex-presidente o fôlego necessário para um vitória, cada vez mais necessária, no primeiro turno.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE