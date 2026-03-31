As forças ocultas

Às vésperas do Golpe de 1964, o presidente Jango pusera em marcha suas reformas. Havia desigualdades gritantes entre ricos e pobres. Bolsões de miséria por onde se olhasse. Barrigudinhos de vermes com o dedo sujo na boca, homens famélicos de olhares trágicos, mulheres prenhas e sofridas, sem destino. O país periférico, agrário, plantador de café e tirador de leite, tinha de prosperar. O Plano de Metas era a solução, mas...

Nem imaginávamos, hoje sabemos. A eterna conspiração contra o país. Na história do Brasil, a cada vez que o pobre levanta a cabeça para sair da merda, vem um golpe de cima. Não é à toa que o brasileiro desconfia da política e tem medo da polícia! É a papagaiada de sempre. A televisão enrola tanto com palavras difíceis que o pobre desiste de ouvir. A mulher diz: “nem vejo notícia, lavo louça e depois vou para a novela”, mas se soubessem... hoje tem bons podcasts, canais como o 247 e outros, de gente que fala o “brasileirês”.

As classes abastadas são renitentes, precavidas, medrosas, não se permitem ver a realidade da nação e do mundo que se transforma. Foi “um pau” para não cobrar mais o I.R. e impostos dos mais pobres. O 6x1 ainda é vigente, até quando, meu Deus?! Já fomos o último país da América a extinguir a escravidão antiga. Estamos diante de novas tecnologias, do tempo de as pessoas crescerem mutuamente, mas também das forças do atraso, dos saudosismos das ditaduras, das forças ocultas de golpes com fake news e pastores ricos, corrupção, desonerações de templos, desvios de milhões “esquecidos” em guarda-roupas, mas, ao povo, ao povo mesmo, negam tudo o que é de benefício.

Contra Jango usaram denuncismos falsos e mentirosos – as fake news da época. Diziam que o fazendeiro do Sul era “comunista”, ditador, que tiraria os barracos dos caipiras. Ora, quem tira os casebres dos pobres são os bancos e prefeitos que elevam de forma escorchante o IPTU, taxas, e privatizam empresas públicas, estratégicas à manutenção da cidade e do estado.

Cuidado, há golpes encomendados. Tudo o que é para o andar de cima “pode”; para o cidadão das periferias é custo, gasto. Porém, sem o SUS, os planos de saúde elevariam as suas mensalidades. O dinheiro do Bolsa Família é reinvestido no pequeno comércio, pois pobre não aplica dinheiro fora do país – o empresário range os dentes aos programas sociais, mas eles também são economicamente eficazes para a economia de mercado. Os juros estão nas alturas; contudo, para quem quer prosperar com sua micro ou pequena empresa, ainda tem o Acredita, microcrédito, programa de empréstimo com juros baixos.

O Brasil precisa se reencontrar e deixar de aventuras com os Estados Unidos, ou de bater continência para americanos. Precisa se dar ao respeito, como nas taxações do Trump. A inteligência brasileira não se curvou. Temos líderes para enfrentar, sem mesuras ou medo.

As forças ocultas, os traidores, estão aí com boné do MAGA, contra o país, contra nós, tentando tirar nossas empresas e liberdades constitucionais e ditar nossa política através de algum fantoche da cartola do Trump. O Brasil é “nossa” pátria, patriotas não usam bonés do MAGA!