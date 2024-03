As mentes de homens desesperados

Apoie o 247

Com estas palavras, William Shakespeare, o bardo imortal, capta a psicologia dos homens que, acreditando estar confrontados com uma situação para a qual não há esperança de resolução, empreendem ações que inevitavelmente os levarão à morte.

Embora ambientada em Mântua, Itália, no século XIV , a tragédia de Shakespeare poderia facilmente ter sido transportada no tempo para a França atual, onde o presidente francês Emmanuel Macron, no papel de um Romeu moderno, depois de saber do falecimento do seu verdadeiro amor, a Ucrânia, decide cometer suicídio encorajando o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia para enfrentar militarmente a Rússia.

Macron organizou uma reunião de crise na semana passada, convocada para discutir a deterioração das condições no campo de batalha na Ucrânia após a captura russa da cidade-fortaleza de Adviivka. A reunião contou com a presença de altos representantes dos estados membros da Otan, incluindo os EUA e o Canadá.

“Não devemos excluir que possa haver uma necessidade de segurança que justifique alguns elementos da implantação”, disse Macron durante uma conferência de imprensa convocada após a reunião. “Mas eu disse-vos muito claramente qual a posição que a França mantém, o que é uma ambiguidade estratégica que mantenho.”

Os outros participantes na reunião apressaram-se imediatamente a anunciar que, na sua perspectiva, não havia “ambiguidade estratégica” – o envio de forças da O para a Ucrânia não estava em cima da mesa.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, que participou nas conversações de Paris, rejeitou imediatamente a proposta de Macron. “O que foi acordado desde o início entre nós e uns com os outros também se aplica ao futuro”, declarou Scholtz , “nomeadamente que não haverá soldados em solo ucraniano enviados para lá por estados europeus ou estados da Otan”.

A declaração de Scholz foi repetida por outros líderes da Otan, deixando a França sozinha para suportar as consequências da “ambiguidade estratégica” de Macron.

Mesmo quando a Otan se apressou a esclarecer a posição de Macron, a Rússia deixou bem claro quais seriam as consequências de qualquer envio precipitado de forças da Otan para a Ucrânia. Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, declarou que , no caso de qualquer envio da OTAN para a Ucrânia, “não deveríamos falar sobre a probabilidade, mas sobre a inevitabilidade [de uma guerra direta com a OTAN]. É assim que avaliamos.”

Peskov observou que a maioria dos países da OTAN que participam na conferência de Paris “mantêm uma avaliação bastante sóbria dos perigos potenciais de tal ação e do perigo potencial de estarem diretamente envolvidos num conflito quente, envolvendo-os no campo de batalha”.

Ele também destacou a posição de Macron relativamente “à necessidade de infligir uma derrota estratégica à Rússia”, um objectivo partilhado pelos EUA e pelo secretário-geral da Otan .

Putin responde

No seu discurso anual ao Parlamento russo, proferido poucos dias depois de Macron ter dado a sua conferência de imprensa, o presidente russo, Vladimir Putin, eliminou qualquer ambiguidade quanto às consequências de qualquer intervenção da Otan na Ucrânia.

“Lembramo-nos do destino daqueles que uma vez enviaram os seus contingentes para o território do nosso país”, disse Putin , referindo-se às passadas invasões da Rússia por Hitler e Napoleão. “Mas agora as consequências para potenciais intervencionistas serão muito mais trágicas.”

E, só para deixar claro, Putin passou a descrever os mais recentes avanços da Rússia no campo das armas nucleares estratégicas - um novo míssil de cruzeiro nuclear, o Burevestnik, que está em fase final de desenvolvimento, e a implantação de Mísseis balísticos intercontinentais pesados Sarmat e ogivas hipersônicas Avangard que são imunes às defesas antimísseis ocidentais.

Putin destacou que duas destas novas armas russas – o Zircon e o Kinzhal – estiveram em serviço de combate no conflito ucraniano.

Os líderes da Otan “devem compreender que também temos armas capazes de atingir alvos no seu território”, disse Putin. “Tudo o que estão a inventar agora, assustando o mundo com a ameaça de um conflito envolvendo armas nucleares, o que significa potencialmente o fim da civilização – será que não se apercebem disso?”

A prova mais clara disponível de que os líderes da Otan não se apercebem das consequências das suas ações surge na forma de uma transcrição de uma conversa, divulgada pela editora-chefe da RT, Margarita Simonyan, na sua página na rede social VK, que tem quatro altos oficiais militares alemães discutindo como planejavam implementar as instruções que lhes foram dadas pelo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, sobre a entrega do míssil de cruzeiro Taurus à Ucrânia.

Como mostra a transcrição , as garantias dadas pelo Chanceler alemão Scholz de que a Alemanha não se envolveria diretamente no conflito na Ucrânia eram pouco mais do que uma mentira.

Além de discutir as questões logísticas que envolvem a transferência destas armas, os oficiais alemães discutiram o seu possível emprego, incluindo a forma como poderiam ser usadas para atacar a Ponte da Crimeia que liga a Península da Crimeia ao sul da Rússia.

“A ponte [da Crimeia] no leste é difícil de atingir, pois é um alvo bastante estreito, mas o Taurus pode fazer isso, e também pode atingir depósitos de munição”, observou um dos oficiais alemães , provocando uma resposta de outro, que declarou que “há uma opinião de que o Taurus irá lidar com isso (atingir a ponte da Crimeia) se o caça francês Dassault Rafale for usado”.

Scholz tem sido reticente em juntar-se à Grã-Bretanha e à França, que transferiram os mísseis de longo alcance Storm Shadow e Scalp, respectivamente, para a Ucrânia.

“O que está a ser feito em termos de controlo de alvos e acompanhamento do controlo de alvos por parte dos britânicos e franceses não pode ser feito na Alemanha”, disse Scholz após a reunião de Paris , referindo-se ao papel indirecto desempenhado pela Grã-Bretanha e pela França. ao permitir que os pilotos ucranianos lançassem os mísseis Storm Shadow e Scalp a partir de aeronaves SU-24 modificadas.

“Todos os que lidaram com este sistema sabem disso”, observou Scholz, implicando a necessidade de um papel direto do pessoal militar alemão na seleção e operação do míssil Taurus.

“Os soldados alemães não devem, em nenhum momento e em nenhum lugar, estar ligados aos alvos que este sistema (Taurus) atinge”, disse Scholz, acrescentando “também não na Alemanha”.

Scholz, ao que parece, compreende as potenciais consequências do envolvimento alemão na escolha de alvos e na operação de quaisquer mísseis Taurus usados pela Ucrânia contra a Rússia.

“Essa clareza é necessária”, disse Scholz. “Estou surpreso que isso não comova algumas pessoas, que elas nem sequer pensem se, por assim dizer, uma participação na guerra poderia emergir do que fazemos.”

É evidente que existe uma desconexão entre o chanceler alemão e o seu ministro da Defesa.

Caso os oficiais alemães e o seu ministro não conseguissem “perceber” as potenciais consequências das suas acções, os militares russos, um dia depois do discurso de Putin ao Parlamento Russo, levaram a cabo o que chamaram de “um lançamento de treino de combate de uma unidade sólida baseada em dispositivos móveis”. -míssil balístico intercontinental de propulsão PGRK Yars, equipado com múltiplas ogivas.”

O míssil Yars, lançado a partir das instalações de testes de Plesetsk, localizadas ao sul de São Petersburgo, pode transportar entre três e seis ogivas nucleares independentemente.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, “as ogivas de treinamento chegaram à área designada no campo de treinamento de Kura, na Península de Kamchatka” depois de voar um alcance de quase 4.200 milhas.

Quando eu era inspetor de armas, em 1988-1990, trabalhando nas instalações de produção de mísseis de Votkinsk, inspecionamos o míssil balístico intercontinental SS-25 “Topol”, o antecessor do míssil “Yars” recentemente testado pela Rússia.

Quando os três primeiros mísseis inspecionados saíram da fábrica, os inspetores norte-americanos começaram a nomeá-los com nomes de cidades americanas que poderiam ostensivamente ser os seus alvos – Pittsburgh, Des Moines e Chicago. Os poderes constituídos, em Washington, DC, desencorajaram rapidamente esta prática, dada a sensibilidade que existe na questão da guerra termonuclear.

É de se perguntar se os soldados russos responsáveis pelo lançamento do míssil Yars se deram ao trabalho de nomear suas ogivas e, se o fizeram, quais cidades teriam sido escolhidas para batizá-las.

Não há dúvida de que se os soldados russos tivessem recorrido ao antigo Presidente Dmitri Medvedev em busca de conselhos depois de este ter recebido notícias sobre a conversa interceptada, as ogivas provavelmente teriam recebido nomes de cidades alemãs – Munique, Berlim, Frankfurt, Hamburgo, Nuremberg, Dusseldorf.

“Os eternos inimigos, os alemães, tornaram-se novamente nossos arquiinimigos”, irritou-se Medvedev numa publicação no seu canal Telegram .

Seria aconselhável que os alemães refletissem longa e profundamente sobre as suas acções, acções que poderiam precipitar um conflito que, como observou Putin, “significa potencialmente o fim da civilização – não se apercebem disso?”

Não é?

“Ó maldade, tu és rápida em entrar nos pensamentos de homens desesperados!”

