Às ruas, contra a ditadura do passado e do presente

A direita não pode ser derrotada no interior das instituições do próprio regime golpista edit

Apoie o 247

ICL

O Partido da Causa Operária (PCO), junto com o Bloco Vermelho e todos os interessados, está convocando manifestações no próximo dia 31 de Março, como vem fazendo há vários anos – desde antes do golpe de Estado (a partir de 2014) – contra os atos que a direita, em geral, convoca para comemorar o ato inaugural da ditadura militar que levou o País ao tenebroso período da ditadura militar, por longos 21 anos (1964-1985).

Em São Paulo, o Ato acontece a partir das 17h, em frente ao MASP.

A celebração pela direita, do dia 31 de março, além de ser um ultraje aos mortos e torturados pelo regime militar e à devastação do País por aquele regime entreguista, expressam também a campanha pelo aprofundamento da atual ditadura que o País vive.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante dessa ameaça e frente à situação de caos para o qual o regime golpista empurra o País, com tarifaço e a alta inflacionária e o declínio sem precedentes nas condições de vida da maioria da população, as organizações de luta dos trabalhadores, da juventude, a esquerda, os que se reivindicam da defesa dos direitos democráticos do povo não podem ficar inertes.

Ainda mais quando fica cada dia mais evidente que a única possibilidade dos trabalhadores e da esquerda imporem a sua saída diante da crise é por meio da mobilização nas ruas. Não haverá nenhuma possibilidade de vitória no terreno eleitoral para a esquerda de conjunto que não seja por meio de um enfrentamento e da derrota da direita pela mobilização popular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por isso mesmo, mais do que nunca é preciso debater essa situação nas Escolas, inclusive com os alunos, e sair às ruas no dia 31 de março, na defesa de um programa com as reivindicações populares e de defesa dos direitos democráticos.

Por tudo isso, reforçamos o chamado à esquerda classista, aos defensores dos direitos democráticos de todo o povo a se somarem a essa iniciativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 31 de Março, todos ao MASP e às ruas de todo o País, contra a ditadura de ontem e de hoje, abaixo o regime de entrega nacional. Em defesa das reivindicações dos explorados, dos direitos democráticos, por Fora Bolsonaro e toda a direita, com Lula presidente, por um governo dos trabalhadores.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.