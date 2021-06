As sumidades intelectuais da galáxia de Gutemberg

Foi o escritor italiano Humberto Ecco quem melhor definiu o fenômeno miraculoso da internet em nossos dias. Disse ele que as redes sociais produziram uma legião de imbecis. As pseudo-unanimidades midiáticas surgem e desaparecem no calor da hora.

Ninguém sabe de onde vieram (ou sua história pregressa), quem são, o que pretendem e não permitem o contraditório. O que dizem e fazem, ou aparentam fazer, é a lei da....(pós)verdade. Poderíamos até dizer, com o advento das comunicações on-line criou-se , não uma esfera pública democrática de formação discursiva da opinião e a vontade política de cada um, mas um lugar comum, um espaço comum onde imaginariamente todos se encontram, mas ninguém se conhece ou se vê.

Este espaço comum é o criatório das notabilidades midiáticas, graças à exposição e o excesso de visibilidade, e sobretudo graças a ignorância, a superficialidade, a cultura do descartável, do reciclado, do novo/sempre velho. É nesse espaço que proliferam as fraudes, os consultores, analistas através de seus canais no YouTube através das lives, das palestras ou cursos on-line, recitando platitudes, como se fosse a última verdade revelada.

Essas fraudes encantam aos auditórios juvenis, sempre prontos em sua generosidade a aceitar esse pseudo-saber aparentemente radical ou revolucionário, mas destituído de conteúdo ou fundamento. Lamentavelmente, só se proliferam e deseducam, confundindo os incautos.

Que os partidos abriguem e deem guarida a esses "grandes intelectuais" de orelha de livros é um desserviço à causa do socialismo e da mudança social em nosso país.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.