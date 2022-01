As vozes negras e indígenas na encruzilhada civilizacional

Apoie o 247

Há uma explosão de vozes negras e indígenas – masculinas e femininas – no mundo contemporâneo, o que constitui um fenômeno inovador. Uma das sugestões do Papa Francisco no Sínodo para a Amazônia é que tivéssemos a capacidade de ouvir a fala dos povos originários e tradicionais. Ele chega a afirmar no “Querida Amazônia” que, muitas vezes, a extinção de uma tradição cultural dessas, é tão ou mais prejudicial à humanidade que a extinção de uma espécie animal ou vegetal.



No ano passado passei a ler muito da literatura de autores indígenas,

ainda não encontrei textos ou livros de autoras indígenas. Claro,

acompanho com cuidado falas como a de Txai Suruí na ONU, ou das jovens mulheres indígenas que estão em diversos campos da sociedade no sentido de defender os interesses de seus povos. Às vezes tenho o

privilégio de ouvir diretamente mulheres como a cacique Lucélia

Pankará, de Itacuruba, Pernambuco. Sinto que grande parte das

esquerdas têm imensas dificuldades de assimilar esses pensamentos e

estilos de vida. São outras matrizes civilizacionais e elas não se

encaixam nos nossos esquemas mentais ocidentais já consolidados.



Ler e ouvir pessoas como Ailton Krenak, Davi Kopenawa, tantos outros e

outras, é entrar em outra leitura de mundo. Com eles e elas saímos da

entediante lógica ocidental, com seu raciocínio frio e distante do

resto da humanidade, principalmente os intelectuais orgânicos ao

capital. Essa é a riqueza na qual mergulhamos. Melhor ainda, só

confirmam que a questão desses povos não é só do passado, mas também do presente e para o futuro. “Aqueles que vivem nas bordas do

planeta”, na expressão fantástica de Ailton Krenak, têm muito a dizer

para a humanidade dominante nesse momento crucial da história humana na face da Terra.



Esse ano comecei lendo livros da literatura negra. O livro inicial foi

“Lugar de fala”, de Djamila Ribeiro. Ali estão citados vários autores,

principalmente autoras, que abrem um campo imenso para entender essas vozes negras, femininas, a partir de seu standpoint. Não sou muito de anglicismos, mas gostei da expressão. Ou, como diz Leonardo Boff,

“cada ponto de vista é a vista de um ponto”. Então, elas falam de seu

lugar na sociedade e na história. Como eu costumo dizer a respeito de

mim mesmo, “nós brancos nunca saberemos o que é ser pele negra ou

indígena nesse país chamado Brasil”. E vejo a repercussão dessas

reflexões até mesmo nas Pastorais Socioambientais, quando as mulheres

que fazem essas pastorais questionam os homens e seus companheiros

pela reprodução machista e discriminatória no âmbito da Igreja e das

próprias pastorais.



A humanidade consciente está buscando dois caminhos: os privilegiados

querem manter seus lugares e, mesmo sabendo que estamos indo ao

abismo, preferem seguir em linha reta, como ovelhas na direção do

despenhadeiro. Eles julgam que suas riquezas e poderio militar os

salvarão de um colapso global. Há outros, também conscientes, que ao

menos tentam “adiar o fim do mundo”. É nesse campo que estão tantos

pensadores e pensadoras do mundo indígena e negro.



Sou um homem branco que casou com uma mulher negra. Tivemos duas

filhas e dois filhos multicores. Com ela aprendi muito sobre as

sutilezas do racismo. Ela perdeu a vida para o Covid. Mas, eu quero

continuar ouvindo o que esses e essas pensadoras têm a nos dizer para

que “o céu não caia sobre nossas cabeças” e sobre a cabeça das

gerações futuras.

