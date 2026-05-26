Assim falava Mino Carta

“Como seria bom se os leitores de Senhor, tão logo se apossassem da ansiada última edição, procurassem com dedos febris a página em que se estampa o meu artigo (peça de singular densidade, na opinião da minha mãe). Mas a vida me proporciona muitas desilusões. Eis aqui uma delas: qualquer pesquisa revelará que a primeira página procurada pelos leitores da Senhor é aquela assinada por Alex Solnik e Paulo Caruso, a página do “Bar Brasil”, a última registrada pelo Índice. Donde o hábito generalizado de ler de trás para diante a revista Senhor.” Apesar desse prefácio de Mino Carta, dono e editor da revista Senhor, no livro “Bar Brasil”, publicado pela Editora Três em 1984, e até hoje disponível nos melhores sebos, os herdeiros de Paulo Caruso garantem que eu nunca fui parceiro do pai deles. Talvez eles tenham razão. Talvez exista um outro Alex Solnik. Espero que eles encontrem, um dia, em algum lugar do planeta, o verdadeiro Alex Solnik e lhe entreguem metade dos trabalhos que ele realizou com o pai deles e dos quais eles se apropriaram indevidamente!