Ataques aéreos e incerteza sobre Maduro

Caracas, Venezuela – Informações atualizadas às 09:00 (horário local), colhidas há 40 minutos por meio de relato direto de um morador de Caracas.

A Venezuela vive uma manhã de caos e incerteza após uma madrugada de intensos ataques aéreos coordenados. Segundo relatos obtidos localmente pela reportagem, a ofensiva teve início por volta de 01h30, utilizando helicópteros, aviões e mísseis contra pontos estratégicos em Caracas, Miranda, Aragua e La Guaira.

Os bombardeios atingiram bases militares como Fuerte Tiuna, Fuerte Guaicaipuro e La Carlota. Além do setor militar, a infraestrutura civil foi severamente afetada: explosões na Estação Mamo e na Universidade Marítima (La Guaira) foram confirmadas, resultando em mortes de civis.

Embora o sistema de defesa antiaérea tenha sido acionado e conseguiu neutralizar ameaças em áreas como o Palácio de Miraflores e zonas portuárias, o impacto na infraestrutura foi profundo. As comunicações estão instáveis em virtude de danos em linhas de transmissão, e o transporte público — incluindo o sistema ferroviário — permanece paralisado.

O ponto de maior gravidade política reside na segurança do Executivo. Às 06h00, a vice-presidente Delcy Rodríguez notificou o país sobre o sequestro do presidente Nicolás Maduro, a população mobilizada nas ruas em torno de Miraflores, exigiu formalmente uma prova de vida do mandatário e de sua esposa que foi respondida pela Justiça dos EUA.

A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, confirmou que Nicolás Maduro e Cilia Flores enfrentarão acusações criminais após um indiciamento em Nova York. Em postagem nas redes sociais, Bondi afirmou que o casal "enfrentará em breve toda a ira da justiça americana em solo americano".