Até a Jovem Pan abandonou Bolsonaro

A vitória de Lula já foi reconhecida por todos os aliados de Bolsonaro. Em menos de 2 dias, todos os líderes estrangeiros, inclusive extremistas que ele considera aliados como Putin, reconheceram a vitória de Lula.

No Brasil, dias antes da eleição, Bolsonaro tentou mobilizar os militares e fracassou. Após a eleição, a debandada foi geral. O Procurador-Geral da República, os governadores bolsonaristas, os presidentes da Câmara e do Senado, o vice Mourão, os políticos do centrão, os evangélicos -- ninguém aderiu ao discurso golpista contra as urnas eletrônicas. Os ratos ou fugiram do navio ou ficaram em silêncio.

A única frente golpista que segue resistindo é a greve dos caminhoneiros. Mas ela foi contestada pelos principais líderes do movimento e começou a ruir ontem à noite, quando Alexandre de Moraes ameaçou de prisão e multa o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. A decisão do ministro foi confirmada hoje de manhã pela maioria do STF.

Por último, até a Jovem Pan o abandonou. Ela demitiu quatro influenciadores bolsonaristas: Caio Coppola, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e Guga Noblat. Além disso, parabenizou Lula pela vitória e pediu a Bolsonaro que fizesse o mesmo.

É cedo para cantar vitória contra o fascismo. Mas o Brasil está tendo por enquanto uma transição de governo mais pacata e mais civilizada do que a dos EUA de Trump. Quem diria!

