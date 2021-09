Até o Exército precisa do impeachment

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Nunca antes na história do Brasil um presidente da República cometeu tantos crimes de responsabilidade, tantas vezes, em tão pouco tempo, quanto Bolsonaro.

Não há dúvida, portanto, que os requisitos para iniciar seu processo de impeachment estão postos.

PUBLICIDADE

O copo transbordou no dia 7. O país deu um basta a Bolsonaro. E a pressão por seu afastamento aumentou, como instrumento de defesa.

A imprensa quer o impeachment porque não pode prosperar sob ataque econômico, ameaça de censura e de processos.

Políticos independentes, da direita e da esquerda, querem impeachment porque há um presidente disposto a acabar com

PUBLICIDADE

O povo quer o impeachment porque esse governo não o colocou no orçamento.

As instituições democráticas querem o impeachment porque é intolerável haver um presidente que se empenha em destruí-las.

Empresários querem seu impeachment porque ele é o maior obstáculo à recuperação econômica.

PUBLICIDADE

Investidores querem seu impeachment porque a instabilidade política é inimiga dos negócios.

Presidenciáveis querem seu impeachment porque sua presença deteriora o ambiente político, gera desconfiança e sua ausência vai abrir espaço para alterações importantes no quadro eleitoral.

O STF quer o impeachment porque está sob ataque constante dos bolsonaristas, açulados por ele.

PUBLICIDADE

O TSE quer o impeachment porque Bolsonaro é uma ameaça permanente às eleições e ao pós-eleições.

Até o Exército, que não se manifesta, ainda bem, está na cara que quer e até precisa do impeachment porque sua imagem foi enxovalhada pelo capitão e a instituição terá oportunidade de se redimir com a ascensão do vice Hamilton Mourão, um quadro mais preparado, para conduzir o país até as eleições.

Só o centrão ainda resiste ao impeachment. E tem milhões de razões para tal.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.