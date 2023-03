Até quando o Brasil vai aguentar a chibata de Campos Neto?

Com a taxa de juros a 13,75%, o indicado de Bolsonaro sabota o governo Lula e o crescimento do país com uma política rentista derrotada nas urnas edit

O país assistiu nesta quarta-feira (22) ao Banco Central desafiar o governo Lula, o setor produtivo, agentes econômicos e a população e manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75%, a segunda maior do mundo . A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), sob a égide do bolsonarista Roberto Campos Neto, é uma agressão frontal à tentativa de retomada do crescimento econômico do país, que foi devastado pelo golpe de 2016 e pelos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Roberto Campos Neto usa a justificativa de que é preciso controlar a inflação, atualmente em 5,63% no acumulado de 12 meses, para agir politicamente contra o governo Lula, se insurgindo contra a decisão soberana da população brasileira nas urnas que derrotou esta política econômica voltada para o rentismo. E ainda desafiou ao afirmar que não descartou aumentar a taxa básica de juros.

Além do governo, Campos Neto também sabota quem quer produzir no Brasil. Porque este patamar de taxa de juros deixa o crédito mais caro e reduz a oferta de dinheiro à atividade produtiva, sendo muito mais vantajosa a rentabilidade de investimentos financeiros, como os títulos públicos, do que investir em uma atividade econômica que gere empregos. O professor da Universidade de Columbia (EUA) e vencedor do prêmio Nobel de economia em 2001, Joseph Stiglitz qualificou a taxa de juros no Brasil como uma "pena de morte" para a economia.

A desaceleração da economia em 2022 com a retração de 0,2% do PIB no último trimestre atestam que os juros neste patamar são abusivos e impeditivos para o crescimento do país. E seguirá sendo em 2023 um entrave para a atividade econômica. A previsão do próprio BC, por meio do Boletim Focus, é de uma alta do PIB de apenas 0,88% no primeiro ano do governo Lula.

Sentado no trono do Banco Central “independente”, Roberto Campos Neto mantém governo, empresários e a população asfixiados, respirando por aparelhos sob a agiotagem do mercado financeiro com esta taxa de juros a 13,75%. Enquanto isso, o Senado Federal, que tem a prerrogativa de destituir do cargo o indicado de Jair Bolsonaro, até o momento só observa a tragédia se desenrolar.

