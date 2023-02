Até quando o povo irá capitular?

Apoie o 247

A tragédia (obviamente) anunciada ocorrida no litoral paulista durante os dias de folia nacional me remetem a fala do governador do mesmo Estado, durante uma entrevista à emissora Jovem Pan: especialmente sobre a chegada de um navio faraônico da Marinha que atracaria em socorro dos pobres vitimados, com 300 leitos; e quem sabe um navio negreiro às avessas, parecendo ser a remissão para justificar a “vilã tempestade”, verdadeira causa do episódio fúnebre (piada). Afinal mortos e moribundos miseráveis merecem paliativos generosos para se tornarem capital político eleitoral sovina e demagógico.

Ouvir aquilo me entojou. Toda a tecnologia e conforto bem escondidos dos pobres...nunca funciona para estabelecer igualdade, paridade, distribuição de renda real e planejamento imobiliário digno. Os elefantes brancos estão estacionados em jardins suspensos de babilônicos inveterados. O Imperialismo resiste. Há uma guerra contra ele há um ano . E nosso povo aqui, em sua maioria ainda não entende e continua sendo capitulado, mal conseguindo “lutar” por seu “mamute” diário. Ressaltando que o salário-mínimo é um assassino.

O governo mudou, está mais à esquerda, mas o povo trabalhador irá sofrer mais um impacto tributário; segue o fragmento: “O presidente Lula prorrogou somente até 28 de fevereiro a desoneração (redução a zero) dos impostos federais que incidem sobre a gasolina, o álcool, a querosene de aviação e o gás natural veicular (GNV).

Com isso, a cobrança dos impostos volta já na quarta-feira, 1º de março, de acordo com o que for decidido pelo governo.

No caso do diesel e do gás de cozinha, os impostos federais estão zerados até 31 de dezembro”.

Ao Ministério dos Direitos Humanis caberia uma posição autodeterminada de entrar em cena para pressionar os três poderes em momentos tão descontrolados. Momentos recidivos que vem cada vez mais calando a voz dos explorados na base da imperialista pirâmide social, que mantém os integrantes de este patamar inglório em eterno estágio de remissão.

#ValReiterjornalismohistórico

