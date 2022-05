Apoie o 247

Atenção pra arruaça! Vamos direto ao ponto!

Cristine Nobre Leite

Pra desviar atenção

Governo faz arruaça

Faz cortina de fumaça

Critica Constituição

Tudo pra que a inflação

Que vem sendo galopante

Não seja alvo constante

Da mídia desse Brasil

Militar sobre civil

Defesa em riso brochante

Saúde preocupante

Miséria é fato terrível

É alta de combustível

E fome alucinante

A cada dia um flagrante

De crime e corrupção

Ao pastor cabe a porção

Daquilo que a Fé não fala

Bíblia casando com bala

Para gerar oração

Ciência foi afogada

Junto a Tecnologia

Bolsistas sem alegria

Pesquisa desamparada

Nossa gente preocupada

Com tanto desmatamento

Indígenas em tormento:

Ameaça garimpeira

E a família brasileira

Carecendo de alimento

Carentes de Educação

Informação distorcida

Fake-news noutra partida

Dessa polarização

Guerra híbrida em ação

Armadilhas digitais

Perfeitas e ideais

Pra enganar eleitor

Tão puro e conservador

E nem liga pra os reais

Economia sem rumo

Ministro despreocupado

Pois já tem o seu guardado

Tem a polpa e todo sumo

O povo perdendo o prumo

Mas meu alerta está dado

Precisamos ter cuidado

Com o conto do vigário

O ser não era lendário

Vimos que é bem malvado

Completou a malvadeza

Vetando a Lei Aldir

Com a Cultura a seguir

Numa enorme tristeza

Mas a cara da riqueza

Foi ver Lula na revista

Com a sua pose de artista

A Time deu-lhe destaque

Houve gente com ataque

De inveja com a entrevista

Vamos voltar a sorrir

Viver o bom novamente

Lula como presidente

Economia a expandir

O mundo todo a sentir

Que somos grande Nação

Que somos Paz e União

Um gigante sem fascismo

Sem preconceito e racismo

Seremos força e expressão

