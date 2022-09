Atentados à democracia! O neoliberalismo quer continuar reinando no mundo.

Apoie o 247

No primeiro dia de setembro primaveril brasileiro, um homem nascido no Brasil e radicado na Argentina atentou contra a vida da vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner.

A arma falhou, e um possível admirador do bolsonarismo foi preso durante a fuga. Aqui no Brasil faltam exatos trinta dias para o pleito eleitoral, e a Covid-19, não cessou; apenas arrefeceu.

Trinta e três milhões não comem. No entanto a propaganda eleitoral do chefe do executivo distribui auxílios, debaixo do nariz de um NEOLIBERALISMO zangado...sim, aquele pai , que apesar da zanga, sabe esperar o filhinho voltar a fazer o trabalho de casa direitinho, ou seja, desativar o tal do auxílio eleitoreiro e continuar a execrar a massa desvanecida ...após o cerrar das cortinas do voto.

O povo que é “cognitivamente preparado” para relativizar falcatruas e abusos, sem poder se sublevar - contra o chicote dos latifundiários e donos de motéis - que se abancam dentro do Senado Federal...talvez (pecuniariamente) para comprar seu perfume francês; e por fetiche também almejam chegar ao cargo maior de presidenta (o) da República, enquanto Professores “oprimidos” por salários ínfimos, rodeados de reformas desvairadas e debochadas “podem” continuar a morrer por eles...

Reitero, a selvageria do NEOLIBERALISMO é romana. E as melhores leis estão valendo menos que um vírus em estado mineral.

O Sars-Cov2 continua matando, ele é feroz, e as estatísticas comprovam: ele só está “pegando” na população que se dependura nos trens e ônibus diariamente. O neto do Mercantilismo não desiste e consegue até criar duplas femininas fantasiadas de candidatas a um presidencialismo que poderá monetizar alunos para retroalimentar e superaquecer o mercado moteleiro do sexo...em um ciclo MANTENEDOR da pobreza colonial.

