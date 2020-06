Atibaia: Ironia republicana!

O advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, habituée do Palácio do Planalto, que ontem esteve na posse do Ministro das Comunicações Fábio Faria, genro do empresário Silvio Santos, é o proprietário do imóvel em Atibaia, onde estava escondido há um ano, Fabrício Queiroz, amigo do presidente e ex-assessor de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro.

Queiroz, preso pela polícia civil de São Paulo, é Investigado por participar de um esquema de corrupção na Alerj, conhecido por ‘rachadinhas’. De acordo com o antigo Coaf – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, foram identificadas operações bancárias suspeitas de 74 servidores e ex-servidores da Casa.

Frederick Wassef é considerado um dos ‘homens fortes’ do presidente, cuida de questões jurídicas de Jair Bolsonaro, como no processo movido pela deputada Maria do Rosário e no caso da ‘facada’ de Adélio Bispo. Em áudio divulgado pela Globo News, o advogado diz que mora em Brasília e que acompanha ‘o dia a dia da família Bolsonaro’.

Entrevistado no ano passado, Wassef, que também trabalha no caso Queiroz para o senador Flávio Bolsonaro, disse que “não existe a frase do sumiço do Queiroz” e que não sabia do paradeiro do ex-acessor amigo do clã.

O advogado foi visto entrando na casa por policiais em campana. Como Wassef vai explicar ter escondido um fugitivo durante um ano em seu imóvel? Em recado à família Bolsonaro, Queiroz havia dito que, “não se abandona um aliado ferido na estrada”.

Queiroz, elemento chave para desvendar o esquema das rachadinhas e as ligações da família Bolsonaro com milicianos, pode deixar de ser apenas um fantasma. Se inocente fosse, Queiroz não teria motivo para ter deixado de comparecer aos depoimentos no Ministério Público e não estaria escondido por tanto tempo.

Jair Bolsonaro acusou o golpe, o seu comboio não parou para o ritual matinal no cercadinho, quando alimenta diariamente o seu gado com migalhas fascistas.

O tempo, em sua sábia ironia, vai encaixando as peças, mexendo os pinos, alinhando as curvas.

Atibaia, que esteve durante muito tempo no noticiário, por conta de um sítio que Moro tentou atribuir ao ex-presidente Lula, foi palco da prisão de um criminoso ligado ao presidente Bolsonaro.

Como na frase atribuída à ex-Presidenta Dilma: “O mundo não gira, ele capota”

Grande dia!

