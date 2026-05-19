Atlas/Bloomberg: Lula avança para além dos parâmetros da polarização

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reassumiu a dianteira nas intenções de voto na esteira das revelações sobre o relacionamento entre o senador Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O movimento indica que denúncias de corrupção têm potencial para abalar a principal candidatura de oposição para além dos limites atuais da polarização, cuja dinâmica vinha estabelecendo um cenário de empate técnico dentro da margem de erro. Isso sugere que Lula avançou mais do que se calculava, até aqui, na disputa pela bandeira anticorrupção.

Em simulação de segundo turno, o petista venceria o senador Bolsonaro por 48,9% a 41,8%, mantendo também a liderança no primeiro turno, com 47% contra 34,3%, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira. Entre os nomes da direita alternativa, Renan Santos aparece mais próximo de Flávio, com 6,9%, reforçando a percepção de que dificilmente o clã Bolsonaro perderá espaço na disputa por uma vaga no segundo turno. Paralelamente, 51,7% afirmam ver envolvimento do senador com o caso Master; 47,4% dizem ter medo de uma eventual eleição de Flávio, ante 40,5% em relação a Lula; e 52% rejeitam o retorno de um Bolsonaro ao poder.

Outros números relevantes: 43,3% avaliam que os aliados de Bolsonaro são o grupo mais envolvido nas fraudes do Master, contra 32,8% que apontam aliados de Lula e 7,1% que responsabilizam o Centrão. Neste último caso, o número abre uma janela para que governistas e setores do Centrão isolem politicamente o bolsonarismo. Além disso, para 54,9%, as mensagens trocadas entre Flávio e Vorcaro constituem “evidências obtidas em uma investigação legítima”, enquanto 45,1% afirmam que o episódio “enfraqueceu muito” a principal candidatura oposicionista.

Resta ao senador Bolsonaro tentar recolocar a disputa em seu próprio terreno político. Contudo, outro levantamento, do Instituto Sou da Paz, divulgado pelo jornal O Estado de S. Paulo, mostrou que apenas 20% concordam com a expressão tradicional da direita na segurança pública: “bandido bom é bandido morto”.

A depender de quanto a crise envolvendo o clã Bolsonaro e o Master se prolongue, coincidindo com a proximidade da campanha, o episódio deve se tornar um fator decisivo para uma derrota de Flávio, justamente por atingir o núcleo do sentimento antissistema e da disputa pela bandeira anticorrupção.

A pesquisa Atlas/Bloomberg ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio e tem margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos.