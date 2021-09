Auschwitz é aqui.

Apoie o 247

Com quase 600 mil mortos pela Covid, com a fome assolando a população brasileira, com as polícias, milícias, jagunços e capitães-do-mato matando indiscriminadamente nas periferias, favelas, reservas indígenas, campos e florestas pelo Brasil afora, o mundo todo não tem mais dúvidas de que o Brasil tem um governante genocida nazifascista.

Ou melhor, não se trata apenas de um único nazista genocida, mas de um governo composto de nazifascistas, com políticas antidemocráticas e antipopulares e com seus seguidores na sociedade.

Quando já achávamos que nada podia causar mais terror para as pessoas civilizadas, de que nada mais seria pior do que o pesadelo vivido pelo povo brasileiro com o governo Bolsonaro, vem a notícia, através de denúncias de médicos, de algo estarrecedor.

Um grupo empresarial de medicina privada … só a expressão “medicina privada” já é uma contradição em si, que deveria causar arrepios em qualquer ser humano …mas sigamos, um grupo empresarial de “medicina” privada (melhor assim, entre aspas) com o pomposo nome de Prevent Senior realizou (será que ainda está realizando?) pesquisas “científicas” (mais aspas) com pacientes idosos portadores ou com suspeitas de estarem com covid.

Lembra alguma coisa?

Veio a imagem de um tal Josef Mengele (quem não sabe quem é procure no Google para ficar de cabelo em pé e passar algumas noites sem dormir).

Pois é, alguém lembrou do Anjo da Morte de Auschwitz? Esse mesmo.

E não é que a Prevent Senior seguiu a mesma cartilha com aval de Bolsonaro? Fazendo experiências com seres humanos acometidos com o coronavírus, obrigando os médicos a receitarem o tal kit preventivo de hidroxicloroquina e ivermectina. Obrigando às equipes médicas e o pessoal de enfermagem a trabalhar mesmo quando contaminados, para testar e provar que as medidas paliativas eram recomendáveis.

Um governo nazifascista não é feito apenas por líderes fascistas, não se restringe a uma pessoa estar no poder como Hitler, Mussolini, Franco ou Bolsonaro. Um governo nazifascista existe com os seus membros, ministros, funcionários de alto escalão em postos de confiança do governante.

Mas também não se restringe aos membros do governo. Um governo nazifascista depende de uma base social composta por empresários e outras pessoas que pensam, agem e têm uma visão de mundo iguais às do líder nazifascista e os membros do seu governo.

Depois de tantas ameaças contra a democracia e a cidadania, depois da tragédia de Manaus, quando matar ou deixar morrer milhares de pessoas era apenas uma questão secundária para os membros desse governo, depois das denúncias dos povos indígenas sobre as violências a que estão submetidos, levando à representação contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por genocídio e ecocídio, depois de tantas mortes e destruição, é revelada a solução final da Prevent Senior em seus hospitais.

A Prevent Senior realizou experiências com a hidroxicloroquina sem o conhecimento dos pacientes, o que acarretou na morte alguns deles. Essas mortes foram escondidas da imprensa e da opinião pública. A pesquisa foi apoiada por Jair Bolsonaro.

A empresa de “saúde privada” testou a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina, para tratar dos casos de coronavírus sob sua responsabilidade.

O experimento era manipulado com informações falsas para dar a impressão de eficácia do tal kit preventivo contra a covid 19. Segundo relato sigiloso de um médico que trabalhava na Prevent Senior, antes mesmo da conclusão dos testes já se afirmava sobre a eficácia das drogas utilizadas.

A CPI da Covid está de posse de um dossiê que mostra as ações da Prevent Senior e o apoio do governo Bolsonaro.

O diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, foi chamado para depor na CPI da Covid na 5a feira, dia 16 de setembro, não tendo comparecido.

O presidente da CPI da Pandemia, Senador Omar Aziz, informou que novo depoimento foi marcado para o próximo dia 22 de setembro.

Vamos esperar para ver o que virá por aí.

Mais do que um simples escândalo envolvendo um governo e uma “empresa de “saúde privada”, estamos diante de uma acusação assustadora da realização de experiências médicas com seres humanos, sob a chancela de um governo nazifascista.

Experiências médicas também foram realizadas pelo Terceiro Reich.

Auschwitz é aqui.

