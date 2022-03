Auto o que?

Como o EUA fez conosco, aliás mais de uma vez, sempre contando com os vendilhões da pátria, a Rússia está fazendo com a Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

Brasil, Rússia, Índia, China e Africa do Sul: Brics.

No governo popular, nos primeiros dois mandatos, o Brasil ajudou a formar essa aliança.

Essa aliança continha uma grande porcentagem do território do planeta, cerca de 1/3 da população do planeta e poder de veto na Comitê de Segurança da ONU.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Comercialmente, era capaz de se impor à OMC e, militarmente, era capaz de rivalizar com a própria OTAN.

Essa aliança relativizava a liderança estadunidense, envolvia quatro continentes, e trazia a Rússia e a China para o espaço que o EUA considera o seu quintal.

O EUA declarou guerra ao Brics, atacando o Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não precisou da guerra formal porque contou com traidores no Brasil, isto é, com o que o Gal Franco chamou, na Espanha, de quinta coluna.

Esses traidores deram um golpe de estado, inviabilizaram, por meio de propaganda massiva e mentirosa ao Partido dos Trabalhadores, e prenderam o presidente que havia feito a aliança, impedindo-o de participar das eleições que, provavelmente, ganharia.

Depois de todo esse movimento, foi garantida a eleição de um presidente pró Estados Unidos, que está transformando o Brasil numa grande fazenda, num paraíso fiscal para os financistas, e num paraíso para o banditismo seja mafioso ou miliciano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto ao restante do Brasil, essa política alinhada com a geopolítica, que nos declarou guerra, destruiu.

Seja a educação, a economia, os direitos trabalhistas, as políticas sociais, como ao parque industrial.

Agora estamos assistindo a guerra formal da Rússia contra a Ucrânia, graças à insinuação estadunidense de que a Ucrânia poderia vir a participar da OTAN, o que, por meio de tratado, a Ucrânia e outras nações ligadas ao passado soviético haviam garantido que não fariam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como a Ucrânia, que perdeu a Crimeia, não quis perder mais duas regiões separatistas, e acreditou que os europeus impediriam a escalada militar russa, bateu o pé em prol da auto-determinação dos povos, não só foi atacada como está a ser invadida pela potência mandatária.

Como o EUA fez conosco, aliás mais de uma vez, sempre contando com os vendilhões da pátria, a Rússia está fazendo com a Ucrânia; deixando claro que esse negócio de auto-determinação dos povos não existe, o que existe é a determinação das grandes potências.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.