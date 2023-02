Autonomia do BC é manutenção dos garotos nas ruas, na miséria, o uso do PIX é o sintoma da tragédia!

Apoie o 247

O Roberto Campos Neto, o barão que preside o Banco Central do Brasil, diz numa entrevista que é comprometido com a justiça social, que as ações do Banco Central, dos maiores juros do mundo, são para melhorar a situação de vida dos brasileiros (quais?), conta o prosaico caso que revela plenamente que efetivamente ele é e a que classe pertence:

“Estava num restaurante um garotinho veio vender produtinho, fiquei até um pouco emocionado, eu não tinha dinheiro, ele disse para fazer no PIX, que o PIX tinha mudado a vida dele, nós no Banco Central não percebemos como impactamos a vida na “ponta”, dessa visão social”

É impressionante, não?

O Social na visão da autoridade é o vendedor de produtinhos usar o PIX, nem de longe passou pela cabeça questões “tolas”, como: O que um garotinho faz nas ruas, vendendo produtinhos? Por que não está na escola? Por que tem que trabalhar sendo criança? Há exploração do trabalho infantil? Não, isso tudo é muito complexo para um Roberto Campos, desde o avô.

O social de Roberto Campos Neto esconde o significado dos juros elevadíssimos que consumiu apenas em 2022, 4% do PIB, mais de duas vezes a PEC dos gastos sociais que a duras penas foi aprovada no congresso nacional, posto que o governo Bolsonaro não deixou previsão orçamentária, aliás, é de Bolsonaro quem Campos Neto lhe deve o mandato e a quem apoiou entusiasmadamente nas eleições presidenciais, incompatível com o cargo que ocupa.

Afinal, a tal Autonomia do BC é só uma farsa? Ora, é independente dos políticos e mandatos presidenciais, noutra hora é parte da trupe presidencial, inclusive conivente com suas ações que expuseram o Brasil a fase mais cruel contra a população mais pobre (ah, mas deu o PIX, né?).

A Autonomia do Banco Central é divorciada do Brasil? A tarefa de controlar a inflação nunca foi alcançada na gestão Campos Neto, sempre estourou a meta, o que faz ele? Diminuiu a meta, e mantém a taxa de juros mais alta, o que, em tese, dará mais ganhos reais aos especuladores, endividando ainda mais o estado, e parte significativa das despesas do Estado servem apenas para enriquecer os Banqueiros e Especuladores.

É essa a justiça social do Sr Campos Neto? Tirar do mais pobres, da classe média, da saúde, da educação, da moradia, enfim, quebrar qualquer eficiência estatal, para garantir os fabulosos lucros dos especuladores, da ciranda financeira, do capital especulativo, que não gera emprego, renda, apenas mais garotinho nos sinais usando o PIX do Sr. Campos Neto.

A mídia patronal, os articulistas que defendem os banqueiros e seus patrões, compram o discurso de gente como Campos Netos, Paulo Guedes, usando a inflação como muleta, de um discurso que alimenta apenas a injustiça social, a miséria e um país cronicamente inviável socialmente.

A cruzada de Lula contra os juros é CIVILIZATÓRIA, é a defesa da vida, da luta contra a fome e por investimentos em Saúde, Educação, Moradia, por um país digno, e não se emocionar com PIX do miserável, pedinte, garotos pequenos vendedores, que não estão na escola.

A autonomia do BC é uma chaga contra o Brasil.

