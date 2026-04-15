Ayn Rand e o mundo que pune quem produz

O diagnóstico veio antes do colapso.

Décadas antes de o mundo transformar burocracia em método e favor em moeda corrente, Ayn Rand já havia desenhado, com precisão quase cirúrgica, a anatomia de uma sociedade que abandona o mérito e premia a intermediação do poder. Nascida em 2 de fevereiro de 1905, em São Petersburgo, como Alissa Zinovievna Rosenbaum, atravessou a Revolução Russa, assistiu ao confisco dos negócios da família e levou para o exílio, nos Estados Unidos, uma convicção inegociável: liberdade individual não é adereço — é fundamento.

Sua trajetória carrega a marca da ruptura. Chegou a Nova York em 1926, passou por Hollywood, escreveu roteiros, enfrentou recusas e consolidou uma obra que funde filosofia e ficção com rara ambição. Criou o objetivismo, sistema que defende a razão como único meio de conhecimento, o interesse próprio racional como guia moral e o capitalismo como sua tradução política. Não buscou consenso. Preferiu o embate direto com ideias dominantes.

Há uma coerência rigorosa entre vida e pensamento. Rand escreveu como quem viu um sistema ser capturado por forças que não produzem, mas regulam; não criam, mas distribuem poder. Nesse ponto, a frase que atravessou décadas — e que ressurge agora — ganha dimensão quase documental:

“Quando perceberes que, para produzir, precisas obter autorização de quem nada produz; quando vires que o dinheiro flui para aqueles que não negociam bens, mas favores; quando notares que muitos enriquecem pelo suborno e pela influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não te protegem contra eles, mas, ao contrário, são eles que estão protegidos contra ti; quando descobrires que a corrupção é recompensada e a honestidade se transforma em sacrifício, então poderás afirmar, sem medo de errar, que a tua sociedade está condenada.”

A contundência da passagem reside na sequência de distorções que se encadeiam até comprometer o funcionamento da própria sociedade. É uma lente de leitura do poder que dispensa adjetivos e não admite complacência.

Essa visão encontra sua expressão máxima em A Revolta de Atlas, publicado em 1957. O romance ultrapassa a condição de narrativa e se impõe como tese dramatizada. Nele, os indivíduos mais produtivos começam a desaparecer, retirando sua inteligência e sua capacidade de criação de um sistema que os penaliza. O resultado é um mundo que continua existindo, mas já não consegue sustentar a si mesmo.

A protagonista, Dagny Taggart, executiva de uma ferrovia, tenta manter a engrenagem em funcionamento enquanto tudo ao redor se dobra à mediocridade institucionalizada. Políticos legislam sobre aquilo que não compreendem, empresários se adaptam à lógica da concessão e a excelência passa a ser tratada como desvio. A narrativa avança como uma pergunta inevitável: o que acontece quando aqueles que sustentam o sistema decidem não mais sustentá-lo?

A resposta de Rand é direta, sem concessões. Sua crítica ao coletivismo e à moralidade do sacrifício imposto permanece atual em debates sobre liberdade econômica, produtividade e o alcance do Estado.

Sabemos pouco sobre seus hábitos: admirava intensamente Aristóteles, fumava compulsivamente e mantinha um círculo restrito de discípulos intelectuais.

Duas de suas frases atravessaram gerações. “Eu juro pela minha vida e pelo meu amor por ela que jamais viverei para o bem de outro homem, nem pedirei que outro homem viva para o meu” sintetiza sua ética da autonomia radical. Já “A questão não é quem vai me permitir, mas quem vai me impedir” revela uma postura ativa diante do poder, onde a iniciativa individual não aguarda autorização — avança.

Rand morreu em março de 1982, em Nova York. Deixou uma obra que permanece viva pela capacidade de provocar escolhas e expor contradições sem suavizar arestas. Sua escrita não oferece abrigo fácil.

Convida o leitor a se posicionar — e cobra esse posicionamento com a força de quem nunca aceitou negociar princípios.

Você, leitor, vai encarar?