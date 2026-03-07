Banco Master tem DNA da direita e certamente se trata de um hipopótamo
Sequência de doações, favores políticos e suspeitas de fraude expõe conexões entre o Banco Master e figuras centrais da direita brasileira
Quem foi omisso e permitiu as fraudes do Banco Master/Daniel Vorcaro?
O ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, indicado e nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
Quais foram os candidatos que, em 2022, receberam doações milionárias do Banco Master pelas mãos do cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel?
Jair Bolsonaro (R$ 3 milhões) e Tarcísio de Freitas (R$ 2 milhões).
Quem deu ordens para fraudar operações financeiras e fiscais no BRB para salvar o Banco Master da liquidação (falência)?
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que também foi denunciado e acusado de conspirar para a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.
Qual é o político (senador da República) que intercedia para que o Banco Master pudesse ser atendido em suas demandas burocráticas e interesses junto ao Congresso e a órgãos públicos?
O senador Ciro Nogueira (PP/PI).
Qual foi o governador que aplicou quase R$ 1 bilhão do Rioprevidência no Banco Master, uma operação de alto risco e sob investigação da PF por fraude e corrupção?
O governador Cláudio Castro (PL/RJ).
Quem voou de jatinho do banqueiro Daniel Vorcaro para cima e para baixo no ano de 2022, a fim de fazer campanha eleitoral para Jair Bolsonaro, que está preso e foi condenado a 27,3 anos de prisão?
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG).
Qual é a igreja que a PF investiga por desconfiar de conexões que envolvem o Banco Master, o sistema financeiro, a campanha eleitoral para presidente de Bolsonaro e, evidentemente, lideranças religiosas?
A Igreja Batista da Lagoinha, liderada pelo pastor André Valadão, apoiador de primeira hora de Jair Bolsonaro. Frequentavam a Igreja Lagoinha o deputado Nikolas Ferreira, o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, que também está preso.
Então, vamos lá: se tem a cara de hipopótamo, os olhos e as orelhas de hipopótamo, a bocarra de hipopótamo, o rabinho de hipopótamo, as patas de hipopótamo e o corpo de hipopótamo, então como não ser um hipopótamo — o DNA da direita? É isso aí.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.