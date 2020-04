Basta! Chega! Fora Bolsonaro!

"Bolsonaro só aposta na radicalização e já avisou que não pretende negociar. Ou seja, ele definiu o seu objetivo político e prepara seu “exército” para o combate. Portanto, “Fora Bolsonaro” é a única saída para reorganizar e salvar do colapso total a já cambaleante institucionalidade democrática do país", escreve o colunista Milton Alves edit

O presidente Jair Bolsonaro intensificou a escalada contra a democracia neste domingo (19) ao participar de uma manifestação de caráter golpista em frente ao Quartel Geral do Exército em Brasília. O chefe do executivo engrossou o coro dos manifestantes que pediam um golpe militar, um novo AI-5, o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

A participação de Bolsonaro no ato antidemocrático foi uma afronta criminosa ao estado de direito consagrado na carta constitucional de 1988. “Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos é ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção têm que ser patriotas. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Mais do que um direito, vocês têm obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com o seu presidente”, disse Bolsonaro, aos gritos de “Mito”, “Fora, (Rodrigo) Maia” e “AI-5, Já”.

Na atual crise política, que combina a falência da agenda econômica bolsonarista com o avanço da pandemia do coronavírus, o presidente é um fator permanente de desestabilização dos esforços do país para vencer a guerra pela proteção da vida dos brasileiros. Bolsonaro personifica o desastre e o genocídio.

É hora de reagir! É necessária a constituição de uma frente em defesa da democracia para viabilizar os meios e as formas legais, constitucionais, de tirar Bolsonaro da presidência. Não há meio termo: Ou barramos o golpe, ou seremos tragados pela escalada fascista. Qualquer tipo de contemporização, como agem no momento o Congresso Nacional e o STF, significa uma cumplicidade com o projeto autoritário de Bolsonaro.

Bolsonaro só aposta na radicalização e já avisou que não pretende negociar. Ou seja, ele definiu o seu objetivo político e prepara seu “exército” para o combate.

Portanto, “Fora Bolsonaro” é a única saída para reorganizar e salvar do colapso total a já cambaleante institucionalidade democrática do país.

