'Bebê Bolsonaro' estremece as redes sociais

Apoie o 247

ICL

Por Hildegard Angel, para o 247

E por falar em 'disse-me-disse'... as redes sociais tremem com um, chamado "Martha Seillier".

Martha foi mãe na segunda-feira passada, nos EUA, de uma menininha. Consta que mais uma para o clã Bolsonaro, infestado de homens. Caso a criança seja mesmo filha de Carluxo, como dizem, é a quarta neta de Bolsonaro. Há quem jure que o parentesco é ainda mais próximo.

Martha é uma parente de sorte. Segundo consta, teria sido indicação pessoal do ex-presidente para ocupar o cargo de secretária especial do Programa Parceria e Investimentos do Ministério da Economia, de Paulo Guedes.

Daí pra frente, foi só sucesso, com muitas promoções e premiações. Foi premiada com a mais importante condecoração da Pátria brasileira, a Ordem de Rio Branco.

Neste vídeo exibido, ela é novamente premiada, desta vez pelo Ministério das Comunicações, e na saída dá um "tchauzinho" agradecido para o pai da grande família, Bolsonaro. Um homem de fato "família".

Há exatamente nove meses, quando já estaria grávida e a pedido do presidente, ela foi transferida para exercer cargo no BID, com salário de US$ 25 mil, nos Estados Unidos, onde teve a criança agora, nove meses depois, num dia 13. TREZEEEEE 😱.

O baby já nasceu com cidadania norte-americana pois é a regra para crianças nascidas nos States.

Não há fotos anteriores de Martha com Carluxo. Porém, com o orgulhoso suposto avô há várias.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.