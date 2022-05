Belluzzo encara bolsonaristas e vira o jogo

Apoie o 247

Por Mario Vitor Santos

Relato do ocorrido ontem em Campinas feito pelo economista Luiz Gonzaga Belluzzo, também ex-presidente do Palmeiras:

"Eu estava no almoço oferecido pelo professor da Unicamp, Rogério Cerqueira Leite, ao Lula. Rogério mora em um condomínio de gente rica da cidade. Cheguei com antecedência e quando pedi autorização para entrar, vi a manifestação agressiva de alguns moradores. Saí do carro e tive um bate-boca com o síndico. Quase fui às vias de fato. Entrei. Mais tarde, o síndico, à saída do almoço, foi me pedir desculpas dizendo que seu filho foi meu aluno. Na despedida, pediu uma camisa do Palmeiras".

